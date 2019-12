Mit Spielfreude und Philipp Lenz

Lucien Braune (rechts), Spielertrainer des SSV 80 Gardelegen, scheiterte hier zwar am gegnerischen Block, doch am Ende feierten die Altmark Volleys einen ungefährdeten 3:0-Heimerfolg. Foto: Weber

Gardelegen – Nach dem 3:1-Erfolg zuletzt beim VC Bitterfeld-Wolfen II wollten die Landesoberliga-Volleyballer des SSV 80 Gardelegen im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger LSG Klobikau-Milzau direkt nachlegen und taten dies in beeindruckender Manier.

Am Ende setzten sich die Altmark Volleys nämlich klar mit 3:0 (25:20, 25:19, 25:19) durch, fuhren ihren dritten Saisonsieg ein und stellten zudem den Anschluss an das Tabellenmittelfeld her.

Die Gäste waren als Tabellendritter angereist und gingen demzufolge auch als klarer Favorit in dieses Spiel. Doch die Gardelegener schwangen sich zu einer famosen Leistung auf und gewannen am Ende auch verdient. Das lag dabei nicht unbedingt daran, dass der Gegner schwächelte. Vielmehr zeigten die Hausherren, wozu sie in der Lage sind. Grundstein zum späteren Heimsieg war dabei ohne Frage Zuspieler Philipp Lenz, der mit seiner Erfahrung aus der Regionalliga sowie der 3. Liga und vor allem mit seiner Spielintelligenz seine Angreifer geschickt einsetzte und ihnen das Leben mit Blick auf den gegnerischen Block enorm leicht machte. So konnten die Altmärker konsequent punkten, was sich natürlich auch auf die Spielfreude auswirkte. Im ersten Satz lagen die Gastgeber zwar zunächst hinten (10:13), kämpften sich aber zurück (18:18) und drehten den Satz zu ihren Gunsten (25:20). Und auch im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild. Nach einem 1:3 legten die Gastgeber einen Zwischenspurt hin, hatten die Partie beim 8:3 gedreht und steuerten über die Stationen 13:5 und 17:12 einem ungefährdeten 25:19 entgegen. Damit hatten die Gardelegener also einen Zähler bereits in der Tasche. Doch sie wollten mehr, viel mehr. Und das war ihnen auch anzumerken. Mit einer entsprechenden Körpersprache, die natürlich auch mit den Erfolgserlebnissen einherging, nahmen die Hausherren Satz Nummer drei in Angriff. Nach 5:2-Führung gerieten die Altmärker dann zwar mit 8:9 in Rückstand. Doch auch dies steckten die SSV-Männer locker weg, setzten sich auf 16:13 ab und gewannen mit 25:19.

Altmark Volleys: Braune, Rüsting, Lenz, Posselt, Liebscher, Rummel, Berger, Niendorf, Gust, Knipp, Herms, Kolbus.

VON TOBIAS WEBER