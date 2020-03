Spielbetrieb ausgesetzt

Die Bundesligapartie Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln fand vor einer Geisterkulisse statt. In Sachsen-Anhalt fallen sämtliche Spiele vorerst aus.

Altmark - Der Fußballverband Sachsen-Anhalt, der Handball- und der Basketballverband haben den Spielbetrieb in allen Klassen auf Kreis- und Landesebene in den kommenden Wochen ausgesetzt. Grund: die Ausbreitung des Corona-Virus.

Auf internationaler und nationaler Ebene finden Geisterspiele statt. In der 3. Liga wird für mindestens zwei Wochen nicht gespielt. Und auch in Sachsen-Anhalt ruht der Ball ab sofort. „Das Coronavirus stellt nicht nur die Gesellschaft vor eine große Herausforderung, sondern auch den Fußball“, heißt es in der Presseerklärung des FSA. Der Verband hat sich im Ergebnis einer Präsidiumssitzung auf Antrag der Abteilung Spielbetrieb dazu entschlossen, den kompletten Spielbetrieb im Verbandsgebiet auszusetzen – von der Kreisklasse bis zu Verbandsliga, von der Jugend bis zum Erwachsenenbereich.

Der Spielbetrieb wird zunächst bis 22. März ausgesetzt. Tags darauf soll eine Neubewertung der Lage erfolgen, da die Folgen auf die laufenden Wettbewerbe noch nicht in vollem Umfang abzusehen seien. „Die Verantwortlichen des FSA sind sich bewusst, dass diese Maßnahme einen gravierenden Einschnitt darstellt, aber aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus zum jetzigen Zeitpunkt unumgänglich ist“, heißt es abschließend. Der Spielbetrieb des HVSA ist bis einschließlich 29. März ausgesetzt. Der Basketballverband hat noch keine zeitlichen Angaben gemacht.

Von Sabine Lindenau