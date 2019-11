Gardelegen – Für die Landesliga-Kicker des SSV 80 Gardelegen steht am morgigen Sonnabend das erste Derby der Saison auf dem Programm, denn die Rolandstädter erwarten den TuS Bismark. Los geht es auf dem Sportplatz „Rieselwiese“ um 14 Uhr.

Die Gardelegener haben aktuell mit großen personellen Sorgen zu kämpfen, sodass SSV-Trainer Norbert Scheinert seine Startformation immer wieder umbauen muss. Zuletzt kassierten die Westaltmärker beim 3:4 gegen Heyrothsberge ihre erste Niederlage. „Die Personalsorgen lasse ich da nicht als Ausrede gelten. Wir haben uns diese Niederlage selbst zuzuschreiben. Aber wir haben das ausgewertet und die Jungs haben ihre Fehler erkannt. Daher bin ich guter Dinge“, so Scheinert. „Im Duell mit dem TuS Bismark werden wir wieder ein anderes Gesicht zeigen“, verspricht der Gardelegener Trainer. „Wir wollen unser Spiel machen. In erster Linie müssen wir aber wieder diszipliniert agieren. Das war gegen Heyrothsberge das große Manko. Die Trainingsleistungen waren aber wieder richtig gut. Diese müssen wir jetzt auf den Platz bringen“, blickt der SSV-Coach zuversichtlich auf das anstehende Derby. Gegen Bismark werden Daniel Leberecht und Daniel Stehr fehlen, dafür rücken aber Frank Fehse und Clemens-Paul Berlin wieder in den Kader.

Die Bismarker haben mit dem SSV in der Vorsaison keine guten Erfahrungen gemacht. Auf eigenem Platz unterlagen sie mit 0:3, auf der „Rieselwiese“ gelang immerhin eine torlose Punkteteilung. Ginge es nach den Gästen, wäre es nun an der Zeit für den ersten dreifachen Punktgewinn gegen den Rivalen aus der Westaltmark. Und tatsächlich scheint der TuS in dieser Spielzeit einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht zu haben. Mit dem Abstiegskampf haben sie nichts mehr zu tun, stattdessen gelang mit ordentlichem Fußball der Sprung ins obere Tabellenmittelfeld. Grund genug, mit Selbstvertrauen nach Gardelegen zu reisen. „Ich denke, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben als Kollektiv eine Qualität, an der Gardelegen zu knabbern hat“, ist der TuS-Coach zuversichtlich. Verzichten muss Christoph Grabau auf den gesperrten Felix Knoblich. Und auch sonst war der Kader zuletzt eher dünn bestückt. Den Leistungen tat dies jedoch keinen Abbruch, sodass ein intensives Derby erwartet werden kann.

VON TOBIAS WEBER UND TOBIAS HAACK