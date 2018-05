Ein später Siegtreffer

Gardelegen. Der FSV Heide Letzlingen hat das Nachbarschaftsduell in der Fußball-Landesklasse gewonnen, denn die Heide-Kicker setzten sich am Mittwochabend vor 301 Zuschauern beim SSV Gardelegen knapp und sicherlich auch etwas glücklich mit 2:1 (1:0) durch.

Der 2:1-Siegtreffer der Letzlinger fiel nämlich erst in der Nachspielzeit, als Fabian Schlamann einen Strafstoß humorlos in die Maschen beförderte. In der ersten Halbzeit agierten die Gardelegener in diesem Nachholspiel zu unentschlossen. „Das war einfach saft- und kraftlos“, befand SSV-Trainer Norbert Scheinert. Kurz vor der Pause traf dann Christian Wernecke nach einem Freistoß aus dem Gewühl heraus zum 1:0 für die Gäste.

Die Gardelegener kamen dann jedoch druckvoll und vor allem spielfreudig aus der Kabine. Nachdem Simon Bache (46.) und Daniel Leberecht (52.) gute Gelegenheiten liegen ließen, war es dann Clemens-Paul Berlin, der für den mittlerweile verdienten Ausgleich sorgte (54.). In der Folge blieben die SSV-Kicker dran und hatten durch Hannes Malek (55.) und Florian Scheinert (67.) weitere gute Möglichkeiten.

Die Letzlinger agierten indes meist mit langen Bällen und suchten immer wieder ihr Sturmduo Christian Wernecke und Christian Palutke. Letzterer sollte dann in der Nachspielzeit noch einmal in Erscheinung treten. Praktisch mit der letzten Aktion des Spiels ging Palutke, verfolgt vom Gardelegener Michael Hille, einem Ball nach, der aus dem Gardelegener Strafraum in Richtung Eckfahne trudelte. Der SSV-Akteur rutschte jedoch kurz weg und traf dabei den Letzlinger. Diesen geringen Kontakt nahm der Heide-Stürmer natürlich an und ging zu Boden. Der Unparteische zeigte auf den Punkt und Fabian Schlamann ließ sich diese Gelegenheit zum Derby-Sieg nicht nehmen.

„Wir wären auch mit einem Unentschieden zufrieden gewesen, aber diese drei Punkte nehmen wir natürlich sehr gern mit“, so Letzlingens Trainer Thilo Stimbra.

• Tore: 0:1 Christian Wernecke (39.), 1:1 Clemens-Paul Berlin (54.), 1:2 Fabian Schlamann (90.+2).

• Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den Gardelegener Simon Bache (81.).

• SSV Gardelegen: Mette - Fraedrich, Berlin, Stottmeister (46. Malek), Bache, Leberecht, Hille, Gille, Scheinert, Haak, Schönfeld.

• Heide Letzlingen: Lenz - Mertens, Benecke, Schmidt, Wernecke, Ahlfeld (62. M. Schlamann), F. Schlamann, Saluck, Grabau, Knackmuß, Palutke.

Von Tobias Weber