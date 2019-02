Ein souveräner Titelträger

Patrick Schwieger (links) und die Oldies des VfB Klötze landeten bei der Endrunde in Gardelegen auf dem fünften Platz. Foto: Weber

Gardelegen – Die Altherren-Kicker des SSV 80 Gardelegen I haben der Endrunde zur Hallenkreismeisterschaft eindeutig ihren Stempel aufgedrückt.

Am Sonnabend wurde in der Gardelegener „Willi-Friedrichs-Halle“ der neue Titelträger ermittelt, wobei die SSV-Kicker am Ende mit deutlichem Vorsprung gewannen.

Insgesamt spielten sieben Mannschaften um den Titel des KFV Fußball Altmark West, wobei die Gardelegener zwei Teams stellten. Die erste Vertretung des SSV eilte in dieser Endrunde von Sieg zu Sieg. Da die Konkurrenz immer wieder patzte und somit Punkte liegen ließ, standen die Gardelegener bereits vorzeitig als neuer Hallenkreismeister fest. Damit fiel auch das torlose Remis im letzten Spiel gegen den VfB Klötze nicht mehr ins Gewicht.

Rang zwei sicherte sich die SG Immekath/Kusey/Jahrstedt. Mit drei Siegen, einem Unentschieden sowie zwei Niederlagen und insgesamt zehn Punkten bejubelten die SG-Oldies den Vize-Titel. Spannend ging es im Kampf um Rang drei zu. Dank des besseren Torverhältnisses hatte die SG Pretzier/Chüden im Duell mit der punktgleichen SG Schwiesau/Jeggau/Engersen die Nase vorn.

Rang fünf ging an den VfB Klötze, gefolgt von der zweiten Mannschaft des SSV Gardelegen und dem SV Rot-Weiß Wenze.

Sonderwertungen:

Bester Spieler:

Senol Isik (SG Schwiesau/Jeggau/Engersen)

Bester Torhüter:

Daniel Jahn (SG Immekath/Kusey/J.)

Aufstellungen:

SV Rot-Weiß Wenze: Marcus Kammann - Sirko Fehse, Steffen Kammann, Matthias Miehe, Lars Stein, Martin Täger.

SG Schwiesau/Jeggau/Engersen: Maik Gorka - Karsten Schulz, Senol Isik, Guido Hartlich, Andreas Plock, Thomas Ritzmann.

SSV 80 Gardelegen II: Steffen Schulze - Michael Hille, Frank Bergmann, Florian Koch, Kay Pennigstorff, Ronny Siedschlag, Jörn Wulfänger, Michael Kutschki, Dirk Truthe.

VfB Klötze: René Giffey - René Schumann, Patrick Schwieger, Sebastian Neuschulz, David Fitzner, Andreas Brune, Rodney Hermansky, Andreas Horn, Mario Förster.

SSV 80 Gardelegen I: Kevin Riewe - Carsten Thielitz, Stefan Fraedrich, Christian Krziwanie, Marco Schönfeld, André Stolle, Bodo Leberecht, Maik Schnürer, Thomas Eppinger.

SG Immekath/Kusey/Jahrstedt: Daniel Jahn - Sören Bartels, Tim Bohneberg, Tobias Bode, Uwe Fäseke, Christian Guhl, Steffen Bohneberg, Ronny Beckmann, Tom Schmidt, Sven Meyer.

SG Pretzier/Chüden: Lothar Kretschmer - Alexander Dahms, Christian Walter, Michael Fund, Daniel Sauer, Danny Lemke, Ralf Klein, Sebastian Teßmann, Mario Jesper.

VON TOBIAS WEBER