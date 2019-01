Sonne und Selbstvertrauen getankt

sli Magdeburg – Ein Hauch von Frühling, Top-Bedingungen und drei Siege aus drei Testspielen: Das Trainingslager im spanischen Novo Sancti Petri, das hinter den Zweitliga-Fußballern des 1. FC Magdeburg liegt, ist durchweg positiv gelaufen.

Wenn Trainer Michael Oenning zurückblickt, dann fällt ihm aber vor allem eines auf: „Die Plätze waren hervorragend.“

Anders als in Magdeburg. Bei Temperaturen um die 17 Grad am Nachmittag konnte er seine Schützlinge optimal auf die schwere Rückrunde vorbereiten. „Wir konnten die Zeit intensiv nutzen“, konstatierte er. Die Erfolge gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach, den chinesischen Erstligisten Shenzhen FC und Drittligist Karlsruher SC stimmen Coach und Mannschaft gleichermaßen optimistisch. „Dass wir die drei Spiele gewonnen haben, hat die ganze Sache noch erleichtert, weil die Grundstimmung dann natürlich gut war. Das setzt zusätzliche Energie frei“, fasste Oenning zusammen. Und diese Stimmung hat sich auch in den zweiten Teil der Vorbereitung übertragen. Zurück in der Winterkälte Magdeburgs präsentierten sich die Spieler beim Laktattest am Dienstag gut gelaunt.

Die drei Neuzugänge haben sich bereits gut integriert. „Sie sind völlig unkompliziert“, freut sich der Cheftrainer. Und, wichtig für ihn und die Mannschaft: „Sie kennen sich im Profifußball aus, haben schon das eine oder andere gesehen, was für uns wichtig ist.“ Auch die Leistung von Ex-Bayern-Spieler Jan Kirchhoff, Timo Perthel (VfL Bochum) und Steven Lewerenz (Holstein Kiel) gefiel Oenning. „In den Testspielen hat man schon gesehen, dass sie uns auf jeden Fall weiterhelfen können.“ Das sei aber keinesfalls gleichbedeutend mit einem reservierten Stammplatz. „Grundsätzlich können sie alle drei in der Startelf stehen, das müssen wir abwarten“, lässt sich Oenning noch nicht zu tief in die Karten schauen. Zumal er auch mit der Leistung seiner arrivierten Spieler zufrieden ist. „Sie sind auch gut drauf. Jeder spielt im Moment auf seine eigene Karte, jeder muss sich anbieten, seine Leistung geben, danach wird entschieden.“

Noch bleiben dem Coach gut zwei Wochen bis zum ersten Spiel im neuen Jahr. Am 29. Januar gilt es im Ost-Duell gegen Erzgebirge Aue, das Selbstvertrauen auf den Rasen zu bringen und Punkte einzufahren. „Deshalb zählt jetzt jede Trainingseinheit, jedes Spiel, das wir noch spielen.“ Zwei Tests stehen noch an: gegen Energie Cottbus am 19. Januar und den FSV Zwickau drei Tage später.