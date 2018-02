Sieg ist das klare Ziel

Volleyball – 3. Liga: SSV Gardelegen reist zum Oststeinbeker SV

+ © Weber Karl Bensing, Pascal Grothe und Matthias Koepke (von links) wollen mit dem SSV Gardelegen das Auswärtsspiel beim Oststeinbeker SV gewinnen. © Weber

twe Gardelegen/Hamburg. Nachdem überaus wichtigen 3:0-Erfolg gegen den Eimsbütteler TV vor Wochenfrist dürften die Volleyballer des SSV Gardelegen den anvisierten Klassenerhalt in der Dritten Liga Nord so gut wie in der Tasche haben.