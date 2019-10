Sieben Neulinge und ein Dauerbrenner

Altmark – Die AZ-Auswahl der Woche ist dieses Mal von gleich sieben Neulingen geprägt. Auf der anderen Seite führte erneut kein Weg an Marcel Brinkmann vorbei, wobei der Uchtspringer Stürmer seine mittlerweile fünfte Nominierung verzeichnet.

Torhüter

Der Rossauer SV musste in der Fußball-Landesklasse am Ende mit einem Punkt zufrieden sein. Ein Grund dafür war Arneburgs Keeper Tobias Maier, der die RSV-Spieler mit zahlreichen Paraden fast schon zur Verzweiflung brachte.

Abwehr

Die Dreierkette besteht in dieser Woche aus Akteuren, die allesamt erstmals in der AZ-Auswahl vertreten sind. Im Zentrum spielt Patrick Baudis, der im Oberliga-Punktspiel des 1. FC Lok Stendal eine starke Leistung zeigte. Zudem sorgen Marvin Bogdahn vom SSV 80 Gardelegen I und Gregor Roth vom SV Eintracht Salzwedel für Stabilität in der Defensive.

Mittelfeld

Auf der Sechserposition kommt Florian Scheinert zum Einsatz, der vier der fünf Gardelegener Treffer im Landesliga-Topspiel vorbereitete. Vor ihm übernimmt Lok-Akteur Tim Kolzenburg die Spielgestaltung. Auf den Außenbahnen spielten sich Rayk Eßmann vom TuS Wahrburg mit zwei Toren sowie Pascal Lemke (Saxonia Tangermünde), der sogar einen Dreierpack schnürte, in den Vordergrund. Lemke ist zudem unser „Spieler der Woche“.

Angriff

Eine „Elf der Woche“ ist derzeit ohne drei Stürmer fast nicht vorstellbar. Denis Neumann vom Fußball-Oberligisten 1. FC Lok Stendal ist auch dank seines Traumtores zum ersten Mal dabei, während Steffen Schmidt, der für den SV Liesten doppelt traf, bereits zwei Nominierungen vorweisen kann. Das ist jedoch alles nichts im Vergleich zu Marcel Brinkmann. Der Uchtspringer ist nach seinem Dreierpack zum fünften Mal vertreten. twe