„Sie waren sehr hartnäckig“

Stendal. Es sind turbulente Tage, die hinter Jörn Schulz liegen. Zunächst einigte sich der 41-jährige Trainer mit dem 1. FC Lok Stendal auf eine Zusammenarbeit ab der Winterpause, dann drang die Nachricht ungewollt frühzeitig an die Öffentlichkeit.

Was folgte, war eine kleine Lawine, die nicht mehr aufzuhalten war und am Donnerstag in einer vorzeitigen Trennung vom FSV Barleben mündete. Was Schulz, der eigentlich in Stendal schon abgesagt hatte, zum Umdenken bewogen hat und wie er die schwierige Aufgabe am „Hölzchen“ angehen möchte, hat er AZ-Sportredakteur Tobias Haack in einem Interview erklärt.

Herr Schulz, erst abgesagt, dann doch zugesagt. Warum haben Sie es sich noch einmal anders überlegt und nehmen jetzt doch den Trainerjob beim 1. FC Lok an?

Wir sind seit den ersten Gesprächen immer in Verbindung geblieben und die Verantwortlichen von Lok waren auch sehr hartnäckig. Ich habe es mir dann mit ein bisschen Abstand in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Es gab viele Faktoren, die letztlich den Ausschlag gegeben haben. Die räumliche Nähe, die Familie und die Verbundenheit zum Verein.

Sie haben nie einen Hehl daraus gemacht, sich auch in Barleben sehr wohlzufühlen. Am Donnerstag kam es nun zur sofortigen Trennung. War sie unumgänglich?

Es kam für mich ein bisschen überraschend, aber ich kann den Verein auch verstehen. Die Art und Weise, wie mein Wechsel nach Stendal rauskam, war eine Katastrophe. Das war so nicht gewollt und dafür habe ich mich auch beim Verein und meinen Spielern entschuldigt, für die es mir besonders leidtut. Ich wollte es natürlich meiner Mannschaft zuerst sagen. Mit dem Verein hatte ich dann ein sehr offenes Gespräch, mit dem Ergebnis, sich sofort zu trennen, um wieder Ruhe reinzubekommen. Das ist nachvollziehbar, aber auch ein bisschen enttäuschend, weil ich jetzt keinen richtigen Abschluss dort habe.

Aufgrund des abrupten Endes in Barleben könnten sie Lok auch sofort übernehmen. Steigen Sie noch vor der Winterpause ein?

Stand jetzt steige ich nicht vorher ein, nein. Es ist so abgemacht, dass Daniel Fest die Mannschaft bis zum Winter betreut und davon gehe ich auch aus. Ich werde mich in der Zeit um andere Dinge kümmern. Die Vorbereitung muss geplant werden, Trainingspläne erstellt werden. Ich möchte das Trainerteam breiter aufstellen und generell möchte ich noch viele Gespräche führen, auch mit Spielern.

Herr Nellessen hat den klaren Wunsch geäußert, dass Daniel Fest als Co-Trainer an ihrer Seite erhalten bleibt. Ist das auch Ihre Wunschlösung?

Ich weiß, dass Daniel auf jeden Fall weitermachen soll. Das ist auch in den Gesprächen mit mir so abgestimmt worden. Er hat sich allerdings Bedenkzeit erbeten und die warte ich jetzt ab.

Wie schätzen Sie die sportliche Situation ein? Die Mannschaft hat zuletzt gezeigt, dass sie noch lebt, aber reicht es auch, um die Klasse noch zu halten?

Die nächsten drei Spiele bis zum Winter sind die Grundlage, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Ich habe das Spiel gegen Halle gesehen und war positiv überrascht. Ich denke, das große Problem im Sommer waren die vielen Verletzten, die Umstellung auf die andere Oberliga-Staffel und auch der DFB-Pokal am Saisonbeginn. Dass eine Mannschaft, bei der es fünf Jahre nur bergauf geht, irgendwann auch mal in ein mentales Loch fällt, ist ganz normal. Ich glaube aber, dass die Jungs sich dort gerade ganz gut herauskämpfen und dass in der Rückrunde noch etwas geht.

Bei ihren vorherigen Stationen in Uchtspringe und Barleben sind sie abgestiegen – auch, weil die Vereine freiwillig wieder eine Liga tiefer spielen wollten. In Stendal ist Ihre Mission hingegen ganz klar.

Ja. Das Ziel kann ganz klar nur der Klassenerhalt sein. Natürlich kann ich nichts versprechen, aber ich weiß, dass man dazu eine Mannschaft braucht, die völlig intakt ist und komplett mitzieht. Nur dann funktioniert es.

Sehen Sie diese Voraussetzungen in Stendal erfüllt? In den letzten Monaten herrschte auch neben dem Platz das große Chaos.

Die Situation ist für die Mannschaft sicherlich nicht einfach. Sie muss sich jetzt zum zweiten Mal in kurzer Zeit auf einen neuen Trainer einstellen. Manche Dinge brauchen auch Zeit, aber die haben wir leider nicht. Ich bin aber guter Dinge.