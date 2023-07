Seehäuser Aufstiegsfrage weiter ungeklärt

SG Seehausen richtet Testspiel des HSV Hamburg aus

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

Torsten Jansen (links) gastiert mit dem HSV im August erneut bei Frank Leo (rechts) und der SG Seehausen. © Archiv

Im Frühjahr war ein erster Anlauf kurzfristig geplatzt, nun unternimmt die SG Seehausen einen neuen Versuch, ein attraktives Profi-Testspiel in eigener Halle zu organisieren.

Einen Handball-Leckerbissen gibt es am 4. August in Seehausen. Gastgeber SG Seehausen kann dann ab 19 Uhr als Organisator eines freundschaftlichen Vergleichs Bundesligist HSV Hamburg sowie Zweitligist VfL Potsdam begrüßen.

Ursprünglich sollten die Hamburger schon Anfang Februar 2023 zu einem Testspiel gegen Bundesligakonkurrent SC DHfK Leipzig in der Seehäuser Wischelandhalle auflaufen. Jedoch fiel dieser Vergleich damals nach einer krankheitsbedingten Absage der Leipziger kurzfristig aus. Die Veranstalter versprachen aber, dass ein Ersatztermin gefunden wird. Diesen gibt es nun im August. Jedoch werden die Leipziger nicht dabei sein: „Sie wären gerne gekommen, haben zu dem Termin aber schon andere Verpflichtungen“, berichtet Seehausens Frank Leo.



Dass nun mit Potsdam ein Zweitligist nach Seehausen reist, sieht Leo unterdessen nicht als großen Nachteil. Immerhin gilt der VfL Potsdam als Talentschmiede von Bundesligist Füchse Berlin. Deren Geschäftsführer Hans Robert (genannt Bob) Hanning ist nämlich auch Trainer der Potsdamer und wird folgerichtig auch mit nach Seehausen reisen. Die Fans dürfen sich also neben gutem Handball auch auf die für Hanning typischen, extravaganten Klamotten freuen.



Der Ticketvorverkauf für das Handball-Event in der Wischelandhalle läuft indes schon. Karten können werktags zwischen 17 und 20 Uhr telefonisch unter 0172/313 78 79 bestellt werden. Die Abholung der Tickets ist dann am Spieltag ab 17.30 Uhr in der Wischelandhalle möglich. Die Kartenpreise belaufen sich auf acht Euro (Kinder sechs bis 16 Jahre) sowie 14 Euro für Zuschauer ab 17 Jahren. Kinder im Alter bis zu fünf Jahren können indes als Schoßkinder kostenlos dabei sein.

Seehäuser Aufstiegsfrage weiter ungeklärt

Unterdessen ist die Frage, ob die Seehäuser in der kommenden Saison in der Sachsen-Anhalt-Liga spielen dürfen, noch immer ungeklärt. Zur Erinnerung: Die SGS hat sich in der Relegation gegen die HG Köthen II durchgesetzt, kassierte im Nachgang jedoch zwei Spielwertungen gegen sich. Grund war ein angeblich nicht spielberechtigter Akteur. Gegen diese Spielwertungen haben die Seehäuser Rechtsmittel eingelegt. Eine Entscheidung steht aus.