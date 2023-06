25:30! SG Seehausen geht mit großer Hypothek ins Rückspiel

Von: Tobias Haack, Marcus Lüer

Teilen

Daniel Cornehl benötigt mit der SG Seehausen ein Aufstiegswunder. © Haack, Tobias

In der Aufstiegsrelegation zur Handball-Sachsen-Anhalt-Liga hat die SG Seehausen das Hinspiel bei der HG Köthen II klar verloren. Beim 25:30 in fremder Halle waren die Altmärker mit den Schiedsrichtern nicht ganz so glücklich.

Für die Handballer der SG Seehausen hat sich die große Chance aufgetan, als Vizemeister der Verbandsliga Nord an der Relegation teilzunehmen und so den Aufstieg in die Sachsen-Anhalt-Liga durch die Hintertür noch zu schaffen. Aber dafür ist mit der HG Köthen II eine mächtige Hürde zu überwinden. Am Sonnabend fand nun das Hinspiel in Köthen statt. Am Ende einer packenden Partie verloren die Altmärker mit 25:30 (12:15).



Auf den Traumstart folgen zu viele Fehler

Seehausen erwischte den besseren Start in die Partie und lag nach Toren von Alexander Söhnel, Florian Ladig und Daniel Cornehl schnell mit 3:0 in Front. Die Hausherren erzielten erst in Spielminute vier ihren ersten Treffer per Siebenmeter. Doch dann leisteten sich die Gäste zu viele einfache Fehler im Angriffsspiel. Zudem musste Christian Walenciak verletzungsbedingt früh von der Platte.

Köthen kam nun besser ins Spiel und verkürzte nach einer Viertelstunde auf 6:7. Den Gastgebern gelang im Anschluss ein Drei-Tore-Lauf und somit übernahmen sie erstmals die Führung. Dann sah Philipp Kiebach für ein vermeintlich harmloses Foul die Rote-Karte (19.). „Die Schiedsrichter haben gefühlt jede knappe Entscheidung gegen uns ausgelegt“, so SG-Trainerin Maria Friedrichs. Auch der gefoulte Köthener bekam Rot nach seinem anschließenden Schubser. Nach einer Zeitstrafe gegen Alexander Söhnel musste die SG erneut in Unterzahl agieren. Die Gastgeber zogen davon. So ging es mit einem 12:15 aus SG-Sicht in die Pause.

Umstellungen sorgen für Ergebniskosmetik

„In der zweiten Halbzeit konnten wir unsere taktischen Ziele nicht umsetzen. Es fehlte uns mehr und mehr der Zug zum Tor. Dazu häuften sich die taktischen Fehler“, sagte Friedrichs. Als sich bei der SG auch noch Lukas Philipp am Knie verletzte und nicht weiter mitwirken konnte, gerieten die Seehäuser weiter in Rückstand. So waren die Hausherren bis zur 55. Spielminute auf 29:20 enteilt. Die Altmärker stellten daraufhin die Abwehr um und Luca Steffel kam für Mario Schrödter zwischen die Pfosten.

Diese Umstellung machte sich bezahlt. Die Seehäuser kamen so zu einigen Ballgewinnen und konnten bis zum Abpfiff noch auf 25:30 verkürzen. Am kommenden Sonnabend steigt dann das entscheidende Rückspiel in Seehausen. „Wir werden uns unter der Woche intensiv mit diesem Spiel beschäftigen und sehen, was wir besser machen können und müssen“, so Friedrichs.

SG Seehausen (Tore): Steffel, Schrödter - Werneke (3), Kiebach (1), Ladig (6), Cornehl (4), Walenciak (2), Brand (2), Renner (1), C. Söhnel (1), Harwart, Nöring (1), Philipp (1), A. Söhnel (3). Bes. Vorkommnisse: Rote Karten gegen Seehausens Philipp Kiebach wegen groben Foulspiels und Köthens Maurice Birkner wegen einer Tätlichkeit (19.).