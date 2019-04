„Schon auch eigenes Unvermögen“

Magdeburg – Einige Zuschauer hatten sich schon umgedreht. War es die Angst, dass Felix Lohkemper verschießen würde oder die Hoffnung, dass der Ball reingehen würde, wenn man einfach nur nicht hinschaut? Vielleicht eine Mischung aus beidem.

Am Ende des späten Freitagabends lenkte Heidenheims Torwart Kevin Müller den Elfmeter an den Pfosten und verhinderte so den erhofften Sieg des 1. FC Magdeburg fast in letzter Sekunde.

„Wir haben die Anfangsphase überstanden und dann wenig falsch gemacht. Außer, dass wir dieses eine Tor nicht geschossen haben. Das tut weh.“ Michael Oenning saß mit getrübter Miene im Presseraum. Der FCM-Trainer wollte gar nicht mehr lange über den Elfmeter lamentieren, wollte Lohkemper auch keinen Vorwurf machen. Aber: „Wenn wir die Chance haben, dieses Spiel in buchstäblich letzter Sekunde zu gewinnen, dann müssen wir das auch machen.“ Die zwei verschenkten Punkte werden ihn und seine Schützlinge noch etwas begleiten. Doch der Schalter muss alsbald umgelegt, der Fokus auf das Spiel beim Hamburger SV gesetzt werden.

Bei zwei auf der Linie geretteten Bällen und dem nicht genutzten Elfmeter war sicher Pech dabei. Aber fehlt da die Qualität eines Christian Beck? „Wenn man viele Torchancen hat und sie nicht nutzt, ist das schon auch immer eine Frage des eigenen Unvermögens“, gestand Oenning ein. Er wünscht sich, dass der Kapitän schon in Hamburg auflaufen kann. Er ist bereits ins Mannschaftstraining eingestiegen. Gegen Heidenheim beobachtete Beck von der Tribüne, wie es dem FCM nicht gelang, den Ball über die Linie zu drücken. Selbst in Überzahl nicht. „Da müssen wir uns einfach durchsetzen, weil wir einer mehr sind. Wir haben einen Punkt gemacht, es hätten drei sein müssen“, wirkte Oenning angeschlagen.

Die fehlende Effizienz vor dem Tor begleitet den Aufsteiger schon fast durch die gesamte Saison. Das Positive 2019: Die Magdeburger haben nur fünf Gegentreffer kassiert. Aber eben selbst zu selten getroffen.

Die Heidenheimer konnten indes gut mit der Nullnummer leben. Auch wenn Trainer Frank Schmidt den Großchancen der ersten 20 Minuten nachtrauerte. „Danach haben wir den Faden verloren, Magdeburg wurde stärker“, resümierte er und lobte den 1. FCM für dessen Charakterstärke.

Auch Oenning will das Positive mitnehmen. „Die Mannschaft zeigt nach wie vor, dass sie in der Klasse bleiben will. Und das wird sie auch“, ist der Coach überzeugt. Mit einer ähnlich starken Leistung kann durchaus auch beim HSV etwas drin sein. Doch dazu muss nur das Tor wieder getroffen werden. sli