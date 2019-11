Schmidt mit dem Dosenöffner

Liesten – Durch einen 4:0 (0:0)-Heimerfolg über einen arg ersatzgeschwächten FSV Heide Letzlingen hat sich der SV Liesten am Sonnabend auf die zweite Tabellenposition in der Fußball-Landesklasse I vorgeschoben.

„Die drei Punkte waren zwar nicht spektakulär, aber verdient“, meinte Liestens Trainer Michael Piotrowski, dessen Elf sich lange sehr schwertat.

Aufgrund von Verletzungen, Sperren und privaten Verpflichtungen standen den Gästen zu Spielbeginn nur elf Akteure zur Verfügung, mit Dirk Lamprecht stand sogar ein Feldspieler zwischen den Pfosten. Letzterer hatte bereits nach wenigen Sekunden seine erste Bewährungsprobe, als er einen Schuss von Steffen Schmidt parierte. Danach nahmen ihm seine Vorderleute bis weit in die zweite Halbzeit fast jede Arbeit ab, einzig ein Schuss von Schmidt verfehlte knapp sein Ziel (10.). „Wir haben lange nichts zugelassen und sehr gut verteidigt. Leider haben uns die personellen Alternativen gefehlt, um auch gefährlich kontern zu können“, lobte Heide-Coach Dirksen Höft das gute Abwehrhalten seiner Mannschaft. So sah es auch Michael Piotrowski. „Letzlingen hat kompakt und engagiert verteidigt. Respekt, was Heide trotz seiner personellen Probleme gezeigt hat.“

Nur noch eine Chance besaßen die Platzherren im ersten Abschnitt, nach Zuspiel von Viktor Mateev schoss Stephan Benecke aus aussichtsreicher Position über das gegnerische Tor. Und auch nach dem Wechsel bissen sich die Liestener lange am gegnerischen Abwehrbollwerk die Zähne aus. Und dabei hatten die Gäste nur noch zehn Spieler auf dem Platz, weil Marc Schlamann noch einen dringenden privaten Termin hatte. Erst als in der 65. Minute der später angereiste Günter Ahlfeld eingewechselt wurde und keine Spieler den Platz verließ, bekamen viele Zuschauer erst mit, dass die Letzlinger 20 Minuten in Unterzahl agiert haben.

Doch kaum war der Gast komplett, da schlugen die Platzherren zu. Torjäger Steffen Schmidt war aus der Drehung zum 1:0 (68.) erfolgreich und lieferte den Dosenöffner für den SVL, der zu diesem Zeitpunkt, Uchtspringe lag gegen Osterburg 2:3 zurück, sogar die Tabellenführung innehatte. Vier Minuten später nahm dann Steven Beck bei einem Freistoß genau Maß und zirkelte den Ball zum 2:0 in den Torwinkel. Nach diesem Treffer schien dann sogar für wenige Augenblicke an dem sonst trüben Novembertag sogar kurz die Sonne.

In der Schlussphase gaben die Letzlinger ihre defensive Haltung auf, doch das gegnerische Tor geriet nicht in Gefahr, denn SVL-Keeper Dawid Szczerbik zog die wenigen Bälle, die seine Vorderleute nicht klären konnten, magisch an. Indes nutzten die Einheimischen die nun größeren Räume und erspielten sich noch einige Möglichkeiten. Steffen Schmidt (74.) und Steven Beck per Kopf (75.) scheiterten noch an Dirk Lamprecht, der dann beim Kopfball des eingewechselten Sebastian Kordus nach herrlichem Flankenlauf von Marcin Galkowski machtlos war – 3:0 (81.). Danach parierte Lamprecht nacheinander gegen Stephan Benecke und Paul Langer (84.), zwei Minuten später netzte Einwechsler Langer völlig freistehend zum 4:0-Endstand ein.

VON RENEE SENSENSCHMIDT