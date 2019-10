Schmerzhaftes Serien-Ende

FUSSBALL – OBERLIGA Lok Stendal verliert 0:5 beim Aufsteiger Pampow

+ © Privat Zweite Oberliga-Niederlage, die aber sehr wehtut: Für Kapitän Martin Gödecke und den 1. FC Lok Stendal gab es beim MSV Pampow am Sonnabend ein 0:5. Foto: nowak © Privat

Pampow – Trainer Jörn Schulz und seinen 1. FC Lok Stendal hat es am zehnten Oberliga-Spieltag ein zweites Mal in dieser Saison böse erwischt. Beim Aufsteiger MSV Pampow gab es am Sonnabend ohne Torjäger Denis Neumann ein 0:5 (0:2).