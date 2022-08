SC Magdeburg ein „Meister zum Anfassen“

Von: Renee Sensenschmidt

Publikums-Liebling Matthias Musche konnte seinen Ex-Teamkollegen Dario Quenstedt beim knappen 30:29-Sieg des SC Magdeburg nur einmal überwinden. © Sensenschmidt

Beetzendorf – Als ein „Meister zum Anfassen“ präsentierte sich am Donnerstag in der ausverkauften Beetzendorfer Sporthalle der amtierende Deutsche Handballmeister SC Magdeburg. Die Sieben von Trainer Bennet Wiegert trug in der Altmark ihr letztes Testspiel in der Saisonvorbereitung aus. Gegen den Bundesliga-Rivalen TSV Hannover-Burgdorf gab es am Ende einen knappen 30:29 (16:12)-Erfolg.

Wenige Tage vor dem Pixum Supercup am 31. August gegen den THW Kiel lief unter der Leitung der beiden EM-Final-Schiedsrichter Robert Schulze und Tobias Tönnies noch nicht alles rund bei den Elbestädtern. In der Anfangsphase war TSV-Kreisläufer Justus Fischer nicht zu stoppen, der SCM geriet mit 4:8 in Hintertreffen. Mit einem starken Nikola Portner zwischen den Pfosten startete der SCM dann seine Aufholjagd, die Tim Hornke mit dem 8:8-Ausgleich abschloss. Bis zum 12:12 blieb es ausgeglichen, ehe Kay Smits, Tim Hornke, Lucas Meister und Gisli Kristjansson, den Turbo zündeten und zur 16:12-Pausenführung einwarfen.



Nach dem Wechsel kontrollierte der SCM, lautstark angefeuert von den Zuschauern, bis zum 23:18 durch Philipp Weber das Geschehen (42.). Doch der TSV, der in Ex-SCM-Keeper Dario Quenstedt einen starken Rückhalt hatte, ließ sich nicht abschütteln und verkürzte immer wieder durch die Treffer von Branko Vujovic. Mit dem letzten Angriff hätte der TSV sogar noch ausgleichen können, doch der Magdeburger Neuzugang Nikola Portner parierte glänzend, sodass der SCM auch sein achtes Testspiel für sich entscheiden konnte.



Trainer Bennet Wiegert hat die im Spielverlauf gezeigten Höhen und Tiefen genau registriert. „Wir sind schwer in dieses Spiel reingekommen und haben bis zur Halbzeit einen Weg gefunden, um mit einer Führung in die Kabine zu gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir Phasen gehabt, die wir uns in der Bundesliga sicherlich nicht erlauben dürfen“.



Hochzufrieden war indes Organisator Stefan Korneck, der mit seiner Firma scm-solar, sowie den Unternehmen Hotz-Automobile, der Giggel-Prototyp-Fertigung, dem Fischer Industriearmaturen-Service, M+S Peter Meiling und zahlreichen Helfer/innen aus den westaltmärkischen Handballvereinen und der Umgebung erneut ein tolles Handball-Event auf die Beine gestellt hat. „Danke an alle die gekommen sind und die uns unterstützt haben. Wir haben gezeigt, dass wir in der Altmark professionell etwas auf die Beine stellen können“, zeigte sich Stefan Korneck, der viel Lob vom SCM und vom TSV erhalten hat, begeistert.



„Die Altmark ist handballverrückt“, erklärte Dario Quenstedt, der vor vier Jahren in Beetzendorf beim Spiel gegen Japan noch das Tor des SCM gehütet hatte, seinen neuen Teamkollegen, die eine solch großartige Stimmung „auf einem Dorf“ nicht erwartet hatten. Und so ließen sich es auch die TSV-Recken nicht nehmen, nach Spielschluss die zahlreichen Autogramm- und Foto-Wünsche der Fans zu erfüllen. Es waren zwei Teams zum Anfassen, die Werbung für den Handball-Sport betrieben.



Spielstatistik



SC Magdeburg (Tore): Behrendt, Portner - Meister (3), Musche (1), Kristjansson (4), Pettersson (2), Magnusson (3), Hornke (3), Weber (4), Mertens (1), Saugstrup (3), O´Sullivan (1), Bezjak (1), Smits (4).



TSV Hannover-Burgdorf: Ebner, Quenstedt - Vujovic (7), Roschek, Mävers (1), Uscins, Pevnov (2), Kurzmanowski, Steinhauser, Michalczik, Kulesch (2), Edavrdsson (2), Gerbl (3), Hanne, Brozovic, Feise (3), Büchner, Fischer (8), Gautsch (1).