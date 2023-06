SC Magdeburg gewinnt die EHF-Champions League 2023

Von: Tobias Haack

Champions League Sieger 2023: SC Magdeburg. © IMAGO/VITALII KLIUIEV

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat am Sonntagabend zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte die EHF-Champions League gewonnen. Das Endspiel gegen Barlinek Industria Kielce war ein Krimi, der erst in der Verlängerung entschieden wurde.

Die größte Überraschung vor über 19 000 Zuschauern in der Kölner Endspiel-Arena fand bereits vor der Partie auf dem Spielberichtsbogen statt: SCM-Unterschiedspieler Gisli Kristjansson, der sich am Vortag im Halbfinale die Schulter seines Wurfarms ausgekugelt hatte, war tatsächlich wieder mit von der Partie.

„Schlimmer als die OP, die ohnehin kommen muss, wird es nicht werden. Dann darf ich einem Spieler nicht die Chance nehmen, vielleicht das größte Spiel seiner Karriere zu spielen“, erklärte SCM-Trainer Bennet Wiegert die riskante Personalie.

Sein Team schien zu Beginn - vielleicht auch wegen Kristjansson auf der Bank - beflügelt. Nach wenigen Minuten hieß es 4:1 für die Magdeburger. Kielce, das im Vorjahr das Finale im Siebenmeterwerfen verloren hatte, zeigte aber Nehmerqualitäten und hatte mit Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff den Mann des Spiels zwischen den Pfosten.

Mit nahezu unmenschlichen Paraden zog Wolff der Wiegert-Sieben lange Zeit den Zahn. Zur Pause stand es 15:13 für die Polen. Nach 35 Minuten sogar schon 18:14. Spielerisch ging bei den Ottostädtern wenig zusammen, dafür zahlten sich aber die individuelle Qualität und ein unbändiger Kampfeswille aus. Kristjansson war inzwischen auf der Platte und erzielte wichtige Treffer. Kay Smits zeigte sich nervenstark vom Siebenmeterpunkt und auch Matthias Musche auf Linksaußen erwischte einen guten Tag.

So retteten sich die Magdeburger mit einem 26:26 in die Verlängerung. Partystimmung kam in der mit Magdeburgern gefluteten Halle aber nicht auf. Gegen Ende der regulären Spielzeit kam es zu einem medizinischen Notfall auf der Pressetribüne, die Partie wurde für knapp zehn Minuten unterbrochen.

In der Verlängerung wurden dann auch die Magdeburger Torhüter ein Faktor. Nikola Portner zeigte wichtige Paraden. Die gesamte Deckung stand nun besser. Beim Stand von 30:29 ging es schließlich in die letzten Sekunden des Spiels. Kielce bekam nochmal einen Freiwurf mit der Schlusssirene zugesprochen, den Kay Smits mit dem Gesicht blockte. Schmerz verspürte der künftige Flensburger nicht. Er ging im Jubel der überglücklichen Magdeburger unter.

„Was diese Mannschaft über die gesamte Saison geleistet hat, werde ich nie begreifen. Das ist unfassbar“, jubelte Bennet Wiegert auf dem vermeintlichen Höhepunkt seiner Trainerkarriere. Der SC Magdeburg hat in der Saison 2022/23 den Weltpokal und die Champions League gewonnen. Im DHB-Pokal und der Bundesliga wurde er jeweils Zweiter.