Saxonia Tangermünde verabschiedet Lars Korte und Daniel Groß

Von: Tobias Haack

Zum großen Abschiedsspiel für Daniel Groß und Lars Korte kamen ehemalige und noch aktive Spieler aus Tangermünde, Goldbeck, Arneburg und Stendal im Stadion „Am Wäldchen“ zusammen. © Haack

Lars Korte und Daniel Groß waren zwei Gesichter des Tangermünder Aufstiegs, nun haben sie sich in den Ruhestand verabschiedet. Zu ihren Ehren gab es ein emotionales Abschiedsspiel.

Tangermünde – Der steile Aufstieg des FSV Saxonia Tangermünde von der Landesklasse angefangen bis hoch auf den frisch eingefahrenen sechsten Platz der Verbandsliga ist eng mit den Namen Lars Korte und Daniel Groß verbunden. Am vergangenen Wochenende wurden die beiden langjährigen Leistungsträger feierlich aus dem Kreise der ersten Mannschaft verabschiedet. Zu ihrem großen Abschiedsspiel am Sonntag kamen nochmal einige ehemalige Weggefährten zu einem torreichen und emotionalen Adieu zusammen.



Durch seine Tore ist Larso eine Ikone in Tangermünde!

„Durch seine Tore ist Larso eine Ikone in Tangermünde“, würdigte Saxonias Sportlicher Leiter Michael Fraaß den scheidenden Angreifer. „Er wohnt in Tangermünde. Jeder kennt ihn. Von daher kann man das Wort ‘Legende’ sicherlich in den Mund nehmen.“ Korte, der in seiner Laufbahn 422 Spiele für den FSV absolviert hat und dabei unglaubliche 231 Tore erzielte, stellte sein „Team Lars“ aus noch aktiven Tangermündern aber auch aus ehemaligen Vereinsgrößen zusammen.

Auch Mitspieler aus seiner zweijährigen Abstecher-Zeit bei Rot-Weiß Arneburg streiften sich für den 35-Jährigen nochmal das Trikot über. Ob Ingo Arndt, Michael Winkelmann, Karsten Müller, Jan Beckmann oder Mirko Stolze, alle waren gekommen, um an diesem besonderen Tag dabei zu sein.



Das „Team Daniel“ war nicht weniger namhaft bestückt. Hier erhielt der Kader auch einen starken Goldbecker Anstrich. Von seinen ehemaligen Teamkollegen bei Blau-Gelb, Marco Voß und Patrick Fankner, bekam Groß auch noch ein Abschiedspräsent in Form eines Bilderrahmens mit Trikot und Zeitungsartikeln überreicht. Mit Spielern wie Martin Gödecke, Philipp Groß oder Vincent Kühn verfügte das „Team Daniel“ auch über eine ordentliche sportliche Qualität.



Daniel hat sehr große Verdienste für den Verein. Er hat als solider Innenverteidiger mit für den Aufstieg gesorgt. Er war Kapitän, hat die Mannschaft zusammengehalten und jahrelang geführt.

„Daniel hat sehr große Verdienste für den Verein. Er hat als solider Innenverteidiger mit für den Aufstieg gesorgt. Er war Kapitän, hat die Mannschaft zusammengehalten und jahrelang geführt“, adelte Michael Fraaß den scheidenden Leitwolf des FSV Saxonia. Die Tangermünder Statistik des 36-Jährigen liest sich für einen Defensivspieler beachtlich. In 202 Partien mit dem Roten Adler auf der Brust netzte Daniel Groß 31 Mal ein.



In seinem Abschiedsspiel am Sonntag kam noch ein weiterer (inoffizieller) Torerfolg hinzu, als Groß per Strafstoß zwischenzeitlich auf 2:0 für sein Team stellte.



Lars Korte musste an seinem großen Tag länger auf seine Tore warten. In Durchgang eins erwiesen sich Thomas Schreiber und Dave Kuß im Tor als absolute Spielverderber und vereitelten einige Großchancen Kortes, inklusive eines Elfmeters. Auch Philipp Groß kratzte einen Ball von der Linie.

Wie zu seinen besten Zeiten ließ sich Lars Korte aber nicht über die gesamte Spielzeit ausschalten. Am Ende der Partie, die mit einem 8:8-Unentschieden ausging, hatte Saxonias Nummer 18 drei Treffer erzielt. Insgesamt wurde der Name Korte aber vier Mal als Torschütze durchgesagt, denn auch Sohnemann Jannek, der bei den Bambini des FSV aktiv ist, kam für einen Strafstoß auf den Platz und versenkte souverän.



Nachdem Schiedsrichter Michael Damke das Spiel abgepfiffen hatte, empfingen Groß und Korte den wohlverdienten Applaus ihrer Mitspieler und der Zuschauer. Während Groß nun in die Fußball-Rente geht, bleibt Korte seinem Verein zumindest in der zweiten Mannschaft erhalten. Dort soll er mit seinen Treffern zum anvisierten Aufstieg in die Kreisliga beitragen.



Tore: 0:1 Martin Gödecke, 0:2 Daniel Groß (FE), 0:3 Gödecke, 1:3 Lars Korte, 1:4 Sebastian Bäther, 2:4 L. Korte, 2:5 Marco Voß, 3:5 Michael Fraaß, 4:5 Rosario Schulze, 5:5 Mirko Stolze (HE), 5:6 Philipp Kühne, 6:6 L. Korte, 7:6 Jannek Korte (FE), 8:6 Ingo Arndt, 8:7 Philip Lauck, 8:8 Voß. Schiedsrichter: Michael Damke.

Team Korte: Ingo Arndt, Stefan Tüngler - Lars Korte, Jan Beckmann, Michael Winkelmann, Martin Doerjer, Richard Liebisch, Karsten Müller, Benjamin Arlt, Jonas Lehmann, Mirko Stolze, Hermann Huchthausen, Michael Fraaß, Alexander Sandomirski, Rosario Schulze, Tomasz Hampel.

Team Groß: Thomas Schreiber, Dave Kuß - Philipp Groß, Marco Voß, Patrick Fankner, Karsten Moreau, Martin Gödecke, Vincent Kühn, Sebastian Bäther, Pascal Lemke, Erik Teege, Philip Lauck, Thomas Staudt, Philipp Kühne, Daniel Groß.