Saxonia Tangermünde und SSV Gardelegen starten am Sonnabend

Von: Tobias Haack, Renee Sensenschmidt

Torschützenkönig Maurice Schmidt (links) legt mit Saxonia Tangermünde gegen den FSV Barleben los. © Jacobs, Michael

Nach einer kurzen Sommerpause legt die Fußball-Verbandsliga an diesem Wochenende wieder los. Aus der Altmark gehen Saxonia Tangermünde und der SSV Gardelegen am Sonnabend als erstes an den Start.

Saisonstart in der Fußball-Verbandsliga. Während der SSV Gardelegen am Sonnabend in Sangerhausen Farbe bekennen muss, kann Saxonia Tangermünde gegen den FSV Barleben auf seinen Heimvorteil bauen. Der 1. FC Lok Stendal spielt erst am Sonntag daheim gegen Thalheim (Vorbericht folgt).



VfB Sangerhausen - SSV Gardelegen (Sa., 14 Uhr): In der vergangenen Spielzeit konnte der SSV in Sangerhausen mit 5:2 gewinnen, daheim folgte jedoch eine 0:4-Niederlage. Ergebnisse, die nur noch zweitrangig sind, werden doch die Karten neu gemischt. „Ich kann den VfB nur schwer einschätzen, wir schauen aber eh nur auf uns“, meinte Trainer Norbert Scheinert. Beim Vorjahreszwölften wollen die Westaltmärker auf jeden Fall gut aus den Startlöchern kommen.

„Wenn die Spieler die im Training und in den Testspielen gezeigten Leistungen abrufen können, bin ich guter Dinge, dass wir aus Sangerhausen erneut etwas mitnehmen werden“, so ein optimistischer SSV-Coach, der jedoch mit seinem Sohn Florian Scheinert und Maurice Bogdahn (beide verletzt) derzeit auf zwei wichtige Stammkräfte verzichten muss. Auch Fabian Beck (Arbeit) und Neuzugang Moaaz Hassan Ahmed (verletzt) werden fehlen. Doch die Gardelegener sind ehrgeizig genug und verfügen über einen breiten Kader, um diese Ausfälle auffangen zu können.

Saxonia Tangermünde - FSV Barleben (Sa., 15 Uhr): Nach guten Leistungen in der Vorbereitung fiebern die Elbestädter optimistisch dem ersten Spiel entgegen. „Der Saisonstart ist auch immer etwas Spezielles. Dort wird man sehen, ob alles, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, auch funktioniert. Meine Spieler sind für diese Partie auf jeden Fall gut gerüstet“, schätzt ein erwartungsfroher Trainer Steffen Lenz ein. Der Verantwortliche der Tangermünder weiß aber auch, dass gegen die routinierten Barleber „alles abgerufen werden muss“, um gegen diese Mannschaft zu bestehen.

Fehlen werden zum Auftakt Richard Liebisch (privat verhindert) und Marco Heise, der nach einer Roten Karte aus der vergangenen Saison noch gesperrt ist. Ansonsten sind alle Akteure einsatzfähig, die sich im zweiten Verbandsliga-Jahr wieder von ihrer guten Seite präsentieren wollen. Das letzte Aufeinantreffen gegen Barleben konnten die Saxonen im Mai daheim mit 3:2 für sich entscheiden, drei Punkte sollen es auch diesmal werden.