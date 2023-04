Saxonia Tangermünde stürzt Tabellenführer SSC Weißenfels

Von: Tobias Haack

Sebastian Bäther feiert die Torschützen Marco Heise und Philipp Kühne. © Haack, Tobias

Der FSV Saxonia Tangermünde hat am Sonnabend völlig überraschend Verbandsliga-Tabellenführer SSC Weißenfels geschlagen. Noch vor einer Woche deutete nichts auf einen solchen Coup hin.

Der FSV Saxonia Tangermünde hat in der Fußball-Verbandsliga die große Überraschung des 27. Spieltags gelandet. Die Mannschaft von Trainer Steffen Lenz griff vielleicht entscheidend ins Meisterschaftsrennen ein, da sie Spitzenreiter SSC Weißenfels völlig überraschend, aber auch total verdient, mit 2:1 (1:0) aus dem Stadion „Am Wäldchen“ schoss. Es war die wohl beste Saisonleistung des Aufsteigers und sie kam ein wenig aus dem Nichts.



Rückblick: Es ist gerade einmal eine Woche her, da unterlag der FSV unverhofft beim Tabellenletzten in Köthen. Nun gelang im Heimspiel gegen den Primus genau das Gegenteil. Erklärbar ist das nicht. Nicht für die Tangermünder und noch weniger für Weißenfels, das nun im Titelrennen auf Patzer der FCM-Reserve hoffen muss.



30 Sekunden bis zum ersten Hochkaräter

Dass gegen den großen Favoriten von der Saale etwas in der Luft lag, wurde den knapp 150 Zuschauern bereits nach 32 Sekunden klar. Gäste-Torhüter Oliver Arendt schenkte den Ball gegen Philipp Kühne her, woraufhin Maurice Schmidt das Leder am leeren Tor vorbei setzte. Der SSC schüttelte sich kurz und übernahm daraufhin die Spielkontrolle. Immer wieder brachen die Weißenfelser über links durch. Davidson (8.), Felix Schneider (10.), Francis Nweke (20.) und Tidjane Silla (25.) hatten Chancen, ließen aber den Killerinstinkt eines Topteams vermissen.

Die Saxonia hatte „das nötige Glück“, wie Trainer Steffen Lenz erkannte, arbeitete sich aber auch von Minute zu Minute besser ins Spiel. Der Lohn für die Mühen folgte kurz vor der Pause. Maurice Schmidt steckte sehenswert auf Marco Heise durch, der trocken ins kurze Eck einnetzte – 1:0 (38.). Unmittelbar vor dem Treffer war die Chance auf der anderen Seite da, doch auch nach einem Standard kam der Gast den berühmten Schritt zu spät.



Drangphase überstanden und dann zugeschlagen

Im zweiten Durchgang spielte der FSV seinen Stiefel konzentriert weiter. Lenz: „Wir haben eine taktisch kluge Mannschaftsleistung gebracht. Die kritischen Worte unter der Woche haben offensichtlich Früchte getragen.“ Der Saxonia-Coach beließ es übrigens nicht nur bei Worten, er stellte auch um. Alexander Klitzing gab gegen den SSC einen klaren, kopfballstarken Sechser, Philipp Kühne rückte dafür in den Angriff.

Letzterer sollte auch noch seinen Auftritt bekommen, doch zuvor ließen Franz Döhmann (54.) per Freistoß, Heise per Kopf (55.) und Sebastian Bäther (59.) sehr gute Möglichkeiten zum 2:0 liegen. Neu-Sürmer Kühne machte es besser: Erneut kam der Assist von Maurice Schmidt und dann setzte sich die Nummer Neun mit aller Entschlossenheit durch. Das 2:0 war auch ein Tor des Willens (61.).



Umstellungen und kritische Worte fruchten

Während die Tangermünder Brust nun immer breiter wurde, machte sich auf Seiten der Gäste Resignation breit. Zwar liefen sie unaufhörlich an, aber Überzeugung sah freilich anders aus. Als Andrii Zozulia freistehend vorbeiköpfte (76.), zeichnete sich ab, dass die Wende hier nicht mehr gelingen würde. Erst tief in der Nachspielzeit traf Michael Beyer nach einer schönen Verlagerung noch zum 1:2 (90.+5). Der Saxonia konnte es egal sein. Sie hatte die perfekte Reaktion auf die Blamage der Vorwoche gezeigt.



Tore: 1:0 Marco Heise (38.), 2:0 Philipp Kühne (61.), 2:1 Michael Beyer (90.+5).

FSV Saxonia Tangermünde: Runge - Döhmann, M. L. Schmidt, Liebisch, Zaporoshchenko - Bäther (90.+3 Tomru), Klitzing, Lehmann, Heise (81. Höhnke) - Kühne (73. Seidel-Holland), M. P. Schmidt (87. Lemke).

