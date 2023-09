Saxonia Tangermünde nimmt in Magdeburg den nächsten Anlauf

Von: Tobias Haack

Trainer Steffen Lenz und sein FSV brauchen ein Erfolgserlebnis. © Haack

Fußball-Verbandsligist FSV Saxonia Tangermünde kämpft am Abend gegen seinen Abwärtstrend. Bei Fortuna Magdeburg soll es mit den ersten Punkten klappen.

Die vorgezogene Partie im Magdeburger Norden (Anpfiff: 19 Uhr) ist das Krisenduell schlechthin. Die Saxonia weist nach fünf Spieltagen mit null Punkten und 1:13 Toren die Bilanz eines Absteigers auf. Gegner Fortuna geht es auch nicht besser. Mit einem Zähler und 6:15 Treffern ist die junge Mannschaft sogar noch auf Schlagdistanz für die Altmärker. Ein Sechs-Punkte-Spiel!

Die Probleme bei beiden Krisenklubs ähneln sich übrigens: Es klemmt in der Offensive. Der FSV Saxonia ist nach den Ausfällen von Alexander Klitzing und Maurice Schmidt verzweifelt auf der Suche nach Lösungen. Die Fortuna hat mit Ex-FCM-Kicker Marvin Temp vor kurzem ihren besten Angreifer an den Ummendorfer SV verloren.

Die Not ist groß - sowohl in Tangermünde als auch bei der Fortuna. Zu erwarten ist daher eine zähe Partie, in der es auf die besseren Nerven ankommen wird.