Nach fünf Niederlagen am Stück hat der FSV Saxonia Tangermünde am Mittwochabend seinen ersten Punkt eingefahren. Beim 1:1 gegen Fortuna Magdeburg war sogar noch mehr möglich.

Der FSV Saxonia Tangermünde hat in der Fußball-Verbandsliga das erste kleine Etappenziel erreicht. Am Mittwochabend erarbeiteten sich die bis dato punktlosen Altmärker ihren ersten Zähler der Saison. Im Kellerduell beim SV Fortuna Magdeburg reichte es zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.



FSV-Trainer Steffen Lenz reiste mit stark eingeschränkten Möglichkeiten zu dieser wichtigen Partie. Neben den bekannten Langzeitverletzten gab es auch einige weitere Ausfälle zu beklagen. Unter anderem mussten mit Sebastian Bäther, Marius Schmidt und Niklas Bittner weitere Stammkräfte passen. Die Tangermünder Start-Elf sah dann mit sechs gelernten Defensivspielern auch erstmal zurückhaltend aus.



Da die Fortunen ebenso wie die Saxonia noch auf ihren ersten Saisonsieg warten, entwickelte sich ein Spiel auf dünnem Verbandsliga-Niveau. Niemand wollte den Gegner mit einem unnötigen Fehler beschenken. Die knapp 100 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz am Schöppensteg wurden nicht gerade verwöhnt. Lange Zeit passierte gar nichts vor den Toren – und wenn, dann nur auf Einladung. Ein verunglückter Rückpass servierte Mykyta Asieiev die erste Möglichkeit (22.), auf der anderen Seite war es ein Blackout der Saxonen-Defensive, den Maximilian Gerwien nicht zu bestrafen wusste (29.). Aus dem Nichts traf Marco Heise dann plötzlich den Pfosten (41.), mehr passierte in den ersten 45 Minuten nicht.



Auch nach dem Seitenwechsel blieb es zunächst bei einem zähen Ringen. Beide Teams behielten ihre defensive Marschroute recht erfolgreich bei, sorgten aber offensiv kaum für Gefahr. Asieiev setzte einen nicht ganz schlechten Abschluss ab (55.), viel mehr gab die Partie nicht her. So war es schließlich eine Standardsituation, die für die Erweckung sorgen musste: Nach einem Freistoß von rechts stand Nils Lange richtig und drückte das Leder aus dem Gewühl über die Linie – 1:0 (72.). Kurz darauf verhinderte Niklas Nethe mit einer guten Fußabwehr den zweiten Gegentreffer.

Tangermünde stand mit dem Rücken zur Wand, richtete sich aber nochmal auf. Der eingewechselte Tim Seidel-Holland bediente Pascal Lemke, der Angreifer behielt den Kopf oben, setzte zu einem Haken an und vollstreckte zum umjubelten 1:1-Ausgleich (77.). Der Treffer holte die Gäste nicht nur zurück ins Spiel, er ließ auch das Momentum auf die Seite des FSV kippen. Plötzlich häuften sich die Chancen, das Glück aber war der Saxonia nicht hold. Lemke (78.) und Jonas Lehmann (82.) trafen nur die Querlatte, Asieiev das Außennetz (85.). Es blieb beim Remis, das im Abstiegskampf erstmal niemandem so recht hilft.



„Für uns war sicherlich mehr drin, aber am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Mit unserer Defensivleistung bin ich sehr zufrieden und wir haben nach dem Gegentor auch eine sehr gute Reaktion gezeigt“, schätzte FSV-Trainer Steffen Lenz die Partie ein.



Auf Tangermünde wartet am Sonnabend (15 Uhr) nun das Landespokal-Derby bei Eintracht Salzwedel. „Das ist kein einfaches Los, aber ein attraktives. Wir wollen uns mit dem Spiel weiter stabilisieren. Dass es in Salzwedel aber nicht einfach wird, wissen wir natürlich noch aus der Vergangenheit“, schaut Lenz voraus.



Eintracht Salzwedel vor dem Pokal-Derby

Helge Kietzke (Trainer, Eintracht Salzwedel): „Wenn man beide Kader personell vergleicht, ist Tangermünde schon besser aufgestellt als wir. Auch auf die bisherigen Ergebnisse gebe ich nicht so viel. Sie haben jetzt bei Fortuna gepunktet und die Spiele, die sie hoch verloren haben, haben sie gegen Mannschaften gespielt, die man oben in der Tabelle erwarten kann. Und wir sind auch noch ein bisschen auf der Suche nach der Harmonie in unserem Spiel. Es wird also schwer für uns, aber der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Regeln. Wir versuchen, das Spiel lange offen zu halten und freuen uns auf das erste Landespokal-Heimspiel seit 2016.“