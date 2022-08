Saxonia Tangermünde gegen den FSV Barleben nahezu chancenlos

Lehrstunde im Landespokal

Zum Wegschauen: Richard Liebisch (links) kam mit Saxonia häufig den Schritt zu spät.

Von Tobias Haack

Der FSV Saxonia Tangermünde hat weiterhin große Probleme, seinen Weg in die Saison zu finden. Der Verbandsliga-Aufsteiger schied am Sonnabend in der 1. Runde des Landespokals mit 0:4 (0:1) gegen den FSV Barleben aus und offenbarte dabei große Defizite.

Im Vergleich zum 0:5-Auftakt gegen den 1. FC Lok Stendal versuchte FSV-Trainer Steffen Lenz über defensive Kompaktheit zum Erfolg zu kommen. Vor 123 Zuschauern im Stadion „Am Wäldchen“ bot er zunächst eine Fünferkette auf. Sicherheit war das oberste Ziel. In der Anfangsphase, in der Barleben noch sehr verhalten agierte, schien dieser Ansatz zu funktionieren. Tangermünde hatte viel Ballbesitz, ließ wenig gefährliche Situationen zu.

Billiger Strafstoß leitet die Niederlage ein

Allerdings gelang nach vorne reichlich wenig. Zu statisch, zu langsam trugen die Hausherren ihre Angriffsversuche vor. Ein frech getretener Eckstoß von Kapitän Jonas Lehmann, der an die Latte klatschte, war das einzige Highlight auf Saxonen-Seite (25.). Kurz darauf brachte ein individueller Fehler in Form eines plumpen Fouls von Franz Döhmann im Strafraum die Gäste in Front. Den fälligen Strafstoß versenkte Christopher Kalkutschke sicher (28.).



Das ist sehr ernüchternd. Unsere Probleme sind heute noch offensichtlicher geworden.

Bei den Tangermündern war die vermeintliche defensive Kompaktheit mit diesem Gegentreffer dahin. Barleben kam nun viel zu einfach und fast im Minutentakt zu großen Chancen. Eine Mega-Parade von Dave Kuß verhinderte das sichere 0:2 (39.). Drei weitere Abschlüsse rauschten am Tangermünder Gehäuse vorbei (40., 41., 43.). Das 0:1 zur Pause war glücklich. Für Saxonia hatte Alexander Klitzing nur noch eine halbgare Kopfballchance (34.).



Kompletter Fehlstart nach der Pause

Steffen Lenz reagierte, wechselte in der Halbzeit die schwächelnden Döhmann und Daniel Groß aus und stellte auf Viererkette um. Zu retten war damit nichts mehr. Barleben kam voller Esprit und Spielfreude aus der Kabine. Die Rand-Magdeburger benötigten neun Minuten, dann hatten sie nach toll herausgespielten Treffern von Fabian Kröger (46.), Dennis Spitzer (49.) und erneut Kalkutschke (55.) alle Unklarheiten beseitigt – 0:4! „Die drei Tore nach der Halbzeit fallen aus lapidaren Fehlern von uns. Das ist sehr ernüchternd. Unsere Probleme sind heute noch offensichtlicher geworden“, beschönigte FSV-Coach Lenz später nichts mehr.



Immerhin ließen es die Barleber nach ihrem Dreierschlag ruhiger angehen. Bei einem weiteren Lattentreffer hatte Saxonia Glück (71.), danach war es dann bald überstanden und das Thema Landespokal beendet.



Tore: 0:1 Christopher Kalkutschke (28./FE), 0:2 Fabian Johannes Kröger (46.), 0:3 Dennis Spitzer (49.), 0:4 Kalkutschke (55.).

FSV Saxonia Tangermünde: Kuß - Döhmann (46. Lemke), Groß (46. Korte), M. L. Schmidt, Liebisch (72. Lenz), Ehricke - Lehmann, Bäther - Kühne (72. Höhnke) - M. P. Schmidt, Klitzing (72. Tomru).