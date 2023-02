Saxonia Tangermünde freut sich auf den SSV Gardelegen

Von: Tobias Haack

Erik Lehmann und Gardelegen wollen defensiv stabil stehen. © Haack

In der Fußball-Verbandsliga rollt an diesem Wochenende wieder der Ball. In der Altmark kehrt Sachsen-Anhalts Oberhaus gleich mal mit einem Derby zurück.

Ungewohnt früh im Kalenderjahr startet am morgigen Sonnabend die zweite Saisonhälfte der Fußball-Verbandsliga. Für den FSV Saxonia Tangermünde und den SSV 80 Gardelegen wird es ein Auftakt von null auf hundert, denn im direkten Duell geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um das Prestige, das ein altmärkisches Derby in der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts mit sich bringt. Der Anpfiff im Stadion „Am Wäldchen“ ertönt um 14 Uhr – sollte die Partie nicht noch witterungsbedingt abgesagt werden.



Bislang gehen beide Seiten davon aus, dass gespielt werden kann, und bereiten sich dementsprechend vor. Die Saxonen haben kurz nach dem Jahreswechsel als erste altmärkische Mannschaft wieder mit dem Training begonnen. Trotz ihrer überragenden Hinserie wollten sie nichts dem Zufall überlassen, um nach dem 0:5 zum Saisonauftakt gegen den 1. FC Lok Stendal wenigstens das zweite Heim-Derby der Saison positiv gestalten zu können. „Ich bin mit unserer Vorbereitung sehr zufrieden, vor allem wegen des Trainingslagers in Osterburg, das uns der Verein und der Förderverein ermöglicht haben“, zieht FSV-Trainer Steffen Lenz ein positives Fazit der vergangenen Wochen.



Sicherlich haben wir die eine oder andere Idee, wie man Gardelegen bespielen kann, ob es alles so klappt, sieht man dann im Spiel.

Geendet hat die Tangermünder Trainingszeit allerdings mit einer 3:4-Niederlage gegen den TuS Bismark. „Nicht überbewerten“, meint Steffen Lenz, verweist aber auf den Lerneffekt, den dieser Dämpfer für seine Mannschaft haben muss. „Bismark hat uns vor allem defensiv gezeigt, woran wir arbeiten müssen.“ Bis zum Anstoß gegen den SSV sollen die kleinen, offenen Baustellen abgearbeitet sein. Den Gegner kennt der Aufsteiger aus zahlreichen Testspielen der Vergangenheit bestens. „Sicherlich haben wir die eine oder andere Idee, wie man Gardelegen bespielen kann, ob es alles so klappt, sieht man dann im Spiel“, so Lenz, der zur Personalsituation seines Teams nicht weiter ins Detail gehen wollte.



Der wichtigste Ausfall, den Gardelegen am Sonnabend und in den kommenden Wochen verkraften muss, ist der von Trainer Norbert Scheinert, der krankheitsbedingt fehlt und von Co-Trainer Mario Förster ersetzt wird. Dessen Bauchschmerzen vor dem Derby an der Elbe rühren allerdings hauptsächlich aus der laufenden Trainingswoche. „Es lief nicht gut. Am Dienstag waren die Plätze gesperrt, wir konnten nicht trainieren“, beklagt er.

Wir müssen zurück zu unseren alten Tugenden. Die Abwehr ist dabei das A und O. Wir müssen kompakt sein, Tangermünde auf ihrem eigenen Platz den Schneid abkaufen und dann schnell umschalten.

Wo die Westaltmärker genau stehen, ist schwer abzuschätzen. Gegen Lupo Martini gab es eine heftige 0:5-Lehrstunde, gegen das unterklassige Etingen/Rätzlingen den erwarteten 10:0-Kantersieg. Und nun? „Wir müssen zurück zu unseren alten Tugenden. Die Abwehr ist dabei das A und O. Wir müssen kompakt sein, Tangermünde auf ihrem eigenen Platz den Schneid abkaufen und dann schnell umschalten“, verrät Förster die Herangehensweise des Tabellenzwölften. Beim FSV steht hinter dem Einsatz von Fabian Beck noch ein Fragezeichen, ansonsten sind alle Spieler an Bord.