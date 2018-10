Saxonia schadet sich selbst

Möringen. Der Möringer SV hat am Sonnabend den vierten Landesklasse-Sieg in Folge gelandet. Zu Hause setzte sich die Mannschaft von Trainer Steffen Säger gegen Saxonia Tangermünde mit 3:1 (1:0) durch.

Folgerichtig sah die Gefühlswelt beider Trainer nach Abpfiff unterschiedlich aus. „Wir waren in der Grundorganisation richtig gut. Tangermünde ist nichts eingefallen“, lobte Säger. Sein Trainerkollege aus Tangermünde, Steffen Lenz, war dagegen bedient. Gleich mehrere Faktoren sprachen an diesem Tag gegen die „Roten Adler“. Zum einen stimmte die Leistung nicht. Zum anderen schadete sich sein Team nach einer Tätlichkeit von Richard Wehrmann erneut. Und das nicht zum ersten Mal. Es war der dritte Platzverweis für Tangermünde in der noch jungen Saison. Eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters wurde zudem zur Schlüsselszene in Halbzeit eins. Lenz nahm es sportlich: „Möringen hat das verdient gewonnen, weil uns heute die Zielstrebigkeit fehlte, die wir die letzten Wochen hatten. “.

Tangermünde begann in der Anfangsphase mit viel Ballbesitz. Fand aber gegen die geordnete MSV-Defensive keine Lücken. Die erste Annäherung hatten die Platzherren durch Patrick Huch (11.). Torchancen blieben in der Folge Mangelware. Saxonia leistete sich zu viele Ballverluste in der Offensive, sodass Kontermöglichkeiten direkt verpufften. Nach 31 Minuten vergab Kevin Beyer per Heber eine gute Möglichkeit für den MSV.

Kurz darauf wurde es turbulent: Tangermündes Lars Korte wurde gefoult. Ein Pfiff blieb aus und Möringens Tim Reiter verwertete den Konter zum 1:0 (35.). „Da muss ich ganz klar sagen, dass das ein Foul gegen Tangermünde ist“, befand MSV-Trainer Säger und ergänzte: „Dann kam das Tor. Das war so ein bisschen der Dösenöffner.“ Anschließend verpasste es Philipp Kühne vor der Pause auf 2:0 zu erhöhen.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste entschlossener aus der Kabine. Korte scheiterte nach einem Zuspiel von Franz Döhmann an MSV-Torwart John Ziesmann (56.). Vier Minuten später verlor die Lenz-Elf nach einem langen Ball die Ordnung in der Defensive. Und Reiter legte das 2:0 nach (60.). „Wir haben Möringen die Tore zu einfach ermöglicht. Speziell das 2:0 durch einen langen Ball, den man ganz einfach verteidigen kann“, ärgerte sich Lenz im Anschluss.

Ein verwandelter Korte-Strafstoß brachte Saxonia für kurze Zeit zurück ins Spiel (66.). Die Hoffnung schwand jedoch schnell. Nach einem Wortgefecht ging Tim Reiter zu Boden – Richard Wehrmann sah die Rote Karte (71.). In Unterzahl fanden die Saxonen keine Antwort mehr und der eingewechselte Richardt Klipp erzielte den 3:1-Endstand (81.). „Die Jungs nehmen das immer besser an, was wir im Training erarbeiten. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Säger abschließend.

Von Patrick Nowak