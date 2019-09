Saxonia, wie man es erwartet

FUSSBALL – LANDESKLASSE 9:0 – Bestimmend und gefährlich gegen Letzlingen

+ Immer eng am Gegenspieler: Richard Liebisch (r.). Der Akteur von Saxonia Tangermünde und seine Mannschaftskollegen hatten den FSV Heide Letzlingen um Günther Ahlfeld in nahezu jeder Phase des 9:0-Sieges im Griff. Foto: nowak

Tangermünde – „So, wie sich so ein Spiel entwickeln kann, bist du dann in so einem Rausch drin. Ich denke, dass wir hier von Anfang an keinen Zweifel hatten, wer das Spiel gewinnen wollte. Und man sieht, welche spielerischen Elemente in dieser Mannschaft stecken.