Herz und Leidenschaft für den Motocross-Sport. Die beiden Quad-Fahrer Marcus und Ben Roese lieben ihren Sport, der 17-jährige Ben will sich künftig bei den Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen beweisen. © Sensenschmidt

Salzwedel – Eine recht erfolgreiche Motocross-Saison liegt hinter dem Salzwedeler Ben Roese. Der 17-Jährige war mit seinem Quad bei verschiedenen Rennserien unterwegs und sicherte sich beim X-Sport-Cup den zweiten Platz bei den Rookies. Zudem schnupperte er bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen rein, die der Jeetzestädter im nächsten Jahr komplett in Angriff nehmen will.

Im Alter von neun Jahren begann Ben Roese mit dem Motorsport. Papa Marcus, der es als Quadfahrer selbst auf den dritten Platz in der Landesmeisterschafts-Wertung von Sachsen-Anhalt geschafft hat, und Mutter Sandra haben Ben mit auf die Rennstrecke genommen. „Ich habe gleich Feuer gefangen“, erinnert sich der Jugendliche, der sich mit einer kleinen Motocross-Maschine zumeist auf der Nachwuchs-Strecke in Steinitz ausprobierte. Irgendwann war dieses Motorrad dann aber zu klein und Ben Roese wollte sich selbst auf einem Quad ausprobieren.



Und seit vier Jahren ist er nun auf den Rennstrecken in Deutschland, Tschechien oder Polen unterwegs, fährt in seiner Altersklasse um Punkte und Pokale, die er bereits reichlich sammelte. Ein unvergessenes Erlebnis war 2019 der Start beim Werner-Rennen in Hartenholm, bei dem er Platz acht belegte. „Das war der Hammer“, beschreibt Ben Roese dieses viertägige Motocross-Festival, das einst in Anlehnung an Rötger Feldmanns Comic „Werner – Eiskalt“ ins Leben gerufen wurde.



2020 machte der Salzwedeler dann erstmals beim X-Sport-Cup auf sich aufmerksam. Nach drei Rennen führte er die Rookie-Klasse an, dann erfolgte der corona-bedingte Abbruch. Das folgende Jahr war dann zum Vergessen, sein Quad war nach mehreren Defekten nicht mehr einsatzfähig. Nach drei Rennen, bei denen er nur einmal das Ziel erreichte, war daher Schluss.



Mit seinem neuen Quad der Marke Honda CRQF 450 startete Ben Roese 2022 dann so richtig durch. Die Serie um den X-Sport-Cup beendete er bei den Rookies nach zwei Tagessiegen in Trebitz und Hammer sowie fünf weiteren vorderen Platzierungen als Vizemeister. Zudem startete der junge Altmärker in Ansprung und Schwedt beim LVMX-Cup und konnte sich dort bereits im Vorderfeld behaupten. In Ansprung wurde Roese Dritter, in Schwedt stoppte ihn in der letzten Runde auf Platz vier liegend ein technischer Defekt.



Ein besonderes Erlebnis war das Flutlichtrennen nach Mitternacht Anfang Juli in Aufenau, bei dem sich der Nachwuchsfahrer in einem starken Teilnehmerfeld die Plätze 13. und sechs sicherte. „Das war schon ziemlich cool“, berichtet Ben Roese, der sich dann auch noch den Erwachsenen bei zwei Läufen zur Internationalen Deutschen Meisterschaft stellte. Vordere Platzierungen gab es dort zwar noch nicht, doch der Salzwedeler will dort nun verstärkt eingreifen und hofft, dass er sich in der nationalen Spitze der Quad-Fahrer etablieren kann. An „freien Wochenenden“ sind dann noch Rennen beim X-Sport-Cup und der LVMX-Meisterschaft geplant.



Wenn Sportler Hobby und Beruf verbinden können, dann ist das für die weitere sportliche Entwicklung förderlich. Daher hat Ben Roese eine Lehre zum Kfz-Mechatroniker beim Salzwedeler Autoservice Lumax begonnen, bei dem er von seinem Meister auch wertvolle Tipps für sein Quad erhält. „Wir reparieren in der Firma Oldtimer. Einzelne Bauteile werden instandgesetzt und nicht nur ausgetauscht. Diese Arbeit macht Spaß und ich lerne viel über Motoren und Technik.“



Damit das eigene Quad wie am Schnürchen läuft, ist eine umfangreiche Pflege nach den Rennen notwendig. Insgesamt vier Läufe über 15 Minuten und zwei Runden (Freies Training, Zeittraining und zwei Wertungsläufe) muss die Maschine während einer Tagesveranstaltung bewältigen. „Ich habe mit der Firma Caramba-Chemie einen tollen Sponsor, der mir Pflegemittel und Schmierstoffe zur Verfügung stellt“, freut sich Ben Roese, der nach einem Renn-Wochenende oder nach Trainingsfahrten, die er auf den Strecken in Steinitz und Apenburg absolviert, ca. drei bis vier Stunden in die akribische Reinigung seines Quads investiert. Dabei ist Papa Marcus als Mechaniker, Helfer und Trainer eine wertvolle Unterstützung.



Da die vielen Rennstrecken eine unterschiedliche Bodenbeschaffenheit aufweisen, zudem das Wetter für stets wechselnde Bedingungen mit Schlamm oder Staub sorgt, hat Ben Roese für sein Quad auch vier unterschiedliche Reifensätze. Auch die Federung der Maschine kann der Salzwedeler den Verhältnissen auf der Strecke anpassen. „Am liebsten fahre ich auf Mischboden. Tiefen Sandboden liebe ich nicht so, dort braucht man sehr viel Kraft“, so der junge Fahrer, der zugibt, dass er in puncto Kondition noch deutlich zulegen muss, um bei den Erwachsenen mithalten zu können. Und so ist Roese auch mit dem Fahrrad auf schwierigen Gelände über Stock und Stein unterwegs, um Kondition und Koordination zu verbessern. „So eine richtige Downhill-Strecke fehlt uns leider in Salzwedel“, bedauert der Quad-Fahrer, der auch die Risiken seines Sportes richtig einzuschätzen weiß. Auch besitzt der junge Sportler nun eine Solo-Maschine, mit der er zu Trainingszwecken unterwegs ist. „Wettkämpfe werde ich aber nur mit dem Quad bestreiten“, hat sich Ben Roese für die Zukunft festgelegt.



Wenn im Frühjahr 2023 das neue Wettkampfjahr beginnt, dann fährt Ben Roese hoch motiviert an das Startgatter. Bis dahin wird, wenn es die Vereine in Apenburg und Steinitz zulassen, fleißig trainiert und auch Kondition getankt. Sponsoren sowie die Eltern Sandra und Marcus stehen an seiner Seite, um beim Sprung in die nationale Spitze der Erwachsenen zu helfen.