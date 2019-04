Potzehne – Der SV Grün-Weiß Potzehne steht mit dem Rücken zur Wand. Die Westaltmärker liegen aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz der Fußball-Landesklasse und haben momentan sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Die Potzehner haben zwar noch neun Spiele Zeit, um die nötigen Zähler für den anvisierten Klassenerhalt einzufahren, doch natürlich soll dieser schnellstmöglich realisiert werden.

Daher sind insbesondere am morgigen Sonnabend drei Punkte fast schon Pflicht, denn die Grün-Weißen treffen auf eigenem Platz ab 15 Uhr auf Schlusslicht SV Grieben.

„Nach der Niederlage in Tangerhütte sind unsere Chancen auf den Klassenerhalt eklatant gesunken. So realistisch müssen wir sein“, gab Potzehnes Trainer Michael Friedrichs nach der 0:2-Pleite im Kellerduell beim SV Germania ehrlich zu. „Auch wenn wir gegen den Tabellenletzten spielen, wird das alles andere als einfach“, erwartet Friedrichs eine umkämpfte Begegnung. Und diese Vermutung kommt nicht von ungefähr.

Die Griebener liegen zwar im Klassement sieben Zähler hinter den Potzehnern, dennoch dürften die Ostaltmärker euphorisch und mit gesteigertem Selbstvertrauen auflaufen. Vor Wochenfrist bezwangen die Griebener nämlich den MTV Beetzendorf mit 4:2 und konnten somit ihren ersten Saisonsieg bejubeln. „Sie werden gegen uns alles in die Waagschale werfen und wollen natürlich das Spiel auch gewinnen“, so Friedrichs.

Damit eben dies nicht passiert und die drei Punkte in Potzehne bleiben, müssen sich die Grün-Weißen in der Offensive steigern, denn mit lediglich 19 erzielten Treffern haben die Westaltmärker in der laufenden Saison die wenigsten Tore erzielt. Doch Bange machen gilt nicht. „Es ist ein richtig dickes Brett, das wir bohren müssen. Aber wir geben nicht auf und werden alles daran setzen, unser Ziel zu erreichen“, unterstreicht Friedrichs die Ambitionen seines Teams. Ein erster wichtiger Schritt wäre ein Heimerfolg gegen Schlusslicht Grieben.

Dagegen haben die Gäste naturgemäß etwas. „Rechnerisch ist der Klassenerhalt noch möglich“, weiß Trainer Andreas Witte. Wenn seine Mannschaft das scheinbar Unmögliche möglich machen möchte, ist ein Sieg beim Vorletzten Potzehne natürlich Pflicht. Die aufsteigende Formkurve seiner Elf stimmt Griebens Coach optimistisch. Schon in Liesten habe die Leistung gestimmt.

Gegen Beetzendorf konnten sich die Ostaltmärker endlich einmal belohnen. Daran wollen sie morgen natürlich anknüpfen. Allerdings wird Florian Zersch, der vor Wochenfrist eine starke Partie abgeliefert hat, fehlen. Doch die anderen sind extrem motiviert. Gelingt der Dreier, verkürzt Grieben den Abstand auf Potzehne auf vier Zähler. „Wir geben alles, um uns würdevoll aus der Landesklasse zu verabschieden“, sagt Witte. Aufgeben gilt nicht. Solange rechnerisch noch alles drin ist, wird der SV Grieben kämpfen.

VON TOBIAS WEBER UND SABINE LINDENAU