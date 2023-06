Rot-Weiß Arneburg rettet sich nach irren Wendungen

Dramatischer Abstiegskampf

+ © Voigt Hermann Huchthausen (hinten) und seine Arneburger mussten sich gegen Beetzendorf mächtig strecken. © Voigt

Der SV Rot-Weiß Arneburg bleibt in der Fußball-Landesklasse. Die Elbestädter entschieden das Abstiegs-Fernduell gegen Germania Tangerhütte aufgrund der Tordifferenz für sich, obwohl es zwischendurch finster aussah.

Arneburg hatte die Pole Position. Niemand hatte noch wirklich etwas auf Tangerhütte gesetzt, doch gegen 15.30 Uhr am Sonnabend staunten sowohl die Beteiligten als auch die Beobachter nicht schlecht. Germania führte gegen Jerichow mit 2:0, Rot-Weiß lag gegen den MTV Beetzendorf mit 0:3 (!) zurück. Plötzlich sah die Blitztabelle die Mannschaft von Trainer Norman Hass unter dem Strich vor.

Diese aber setzte noch vor dem Seitenwechsel ein Lebenszeichen ab. Markus Becker traf zum 1:3. In Tangerhütte wurde es eingangs des zweiten Durchgangs brenzlig. Lok Jerichow kam auf 1:2 heran und vergab eine große Chance zum Ausgleich. Jetzt spielte auf einmal hier der Kopf verrückt. Kein Wunder, denn inzwischen hatte Markus Becker auf 2:3 gestellt.

Die Germania besann sich auf ihre Hausaufgaben. Frederic Gürtler in seinem letzten Spiel per Doppelpack und Chris Ruf banden den Sack zu. 5:1, die Pflicht war erfüllt. Frühzeitig richteten sich alle Augen auf die Handys und in Richtung Arneburg - und dort traf Leon Zellmer tatsächlich noch zum 3:3. Die Rettung für RWA und der Stich ins Herz für die Germania.

„Wir werden wieder aufstehen“, kommentierte Tangerhütte-Trainer Marcel Marx. „Dieser Nachmittag war einfach nur die Hölle“, hielt Norman Hass in Arneburg fest. Gleichzeitig gab der RWA-Feuerwehrmann bekannt, dass er fortan wieder ins zweite Glied rücken wird. Für ihn kehrt Thomas Schulze auf die Arneburger Trainerbank zurück. Der Tangermünder hatte die Rot-Weißen einst in die Landesklasse geführt.

Alles zum verrückten Abstiegsshowdown der Fußball-Landesklasse lest Ihr am Montag im XXL-Sportteil der Altmark-Zeitung!