Remis zwischen Arneburg und Tangerhütte lässt weiterhin alles offen

Von: Tobias Haack

Das zwischenzeitliche 1:0 von Sascha Studte (re.) reichte Germania nicht zu drei Punkten in Arneburg (li., Kay Diefert). © Voigt

Der Abstiegskrimi zwischen Rot-Weiß Arneburg und Germania Tangerhütte sollte eine Vorentscheidung im Landesklasse-Abstiegskampf bringen. Nach dem umkämpften 2:2 sind alle Parteien aber noch genau so schlau wie vorher.

Der Abstiegskampf der Fußball-Landesklasse 1 bleibt auch auf der Zielgeraden der Saison nichts für schwache Nerven. Am Sonnabend hätte Rot-Weiß Arneburg im Heimspiel gegen Germania Tangerhütte für eine Vorentscheidung sorgen können, kam aber nicht über ein 2:2 (1:1)-Unentschieden hinaus. RWA bleibt somit zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz, den weiterhin die Germanen innehaben, die wiederum nun nach Punkten mit dem VfB Klötze gleichziehen konnten.



Das Kellerduell am Wochenende war im Vorfeld von beiden Trainern als „Endspiel“ deklariert worden. Die Tangerhütter, die tabellarisch etwas mehr Druck verspüren, kamen gut in die Partie und gingen auch in Führung. Sascha Studte hatte den richtigen Riecher und staubte zentral vor dem Gehäuse nach einer Eingabe ab (26.). Das 0:1 war nicht unverdient, doch bereits in den Minuten zuvor hatte Germania eigentlich ein wenig den Faden verloren. Arneburg erwachte, wurde stärker und entwickelte Druck. Kurz vor der Pause hielten die Gäste dem nicht mehr stand. Nach einem ruhenden Ball war Oliver Nagel zur Stelle und glich aus (40.). Der 1:1-Pausenstand ging in Ordnung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Abstiegsschlager ein Duell auf Augenhöhe. „Tangerhütte hatte mehr Ballbesitz, wir hatten mehr Chancen“, kommentierte RWA-Trainer Norman Hass die Kräfteverhältnisse. Von ihren guten Möglichkeiten nutzten die Hausherren allerdings zu wenige, sodass die Begegnung fast schon logisch auf eine dramatische Schlussphase zusteuerte. Nach einem guten Tangerhütter Angriff passte die letzte Entscheidung der Germanen nicht, der Ball wurde vertändelt, Arneburg fuhr den Konter und mit etwas Glück und Geschick drückte Hermann Huchthausen die Kugel zum 2:1 über die Linie (82.).

Der vermeintliche Klassenerhalt war zum Greifen nah, die Sektkorken bereit zum Knallen, doch Tangerhütte ließ die Party tatsächlich noch platzen. Nach einem Freistoß von Philipp Ließmann löste es Frederic Gürtler akrobatisch und versenkte zum 2:2-Ausgleich (85.). Die Nerven lagen mittlerweile auf beiden Seiten blank. Es wurde gebangt, gezittert, aber auch auf den Lucky Punch gehofft. Alles war möglich und RWA bekam die Chance per direktem Freistoß, der allerdings das Tor verfehlte (90.).

„Lieber ein Punkt als kein Punkt“, atmete Norman Hass durch. Tangerhütte-Trainer Marcel Marx ordnete ein: „Das ist natürlich für uns nicht Fisch und nicht Fleisch. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Sie hat sich nach dem späten Gegentor nicht aufgegeben und ist zurückgekommen. In der eigenen Hand haben wir es jetzt natürlich nicht mehr, aber wir machen weiter!“

Tore: 0:1 Sascha Studte (26.), 1:1 Oliver Nagel (40.), 2:1 Hermann Huchthausen (82.), 2:2 Frederic Gürtler (85.).

SV Rot-Weiß Arneburg: Wiechmann - Kautz (72. L. Becker), C. Nix, Nagel, Erxleben - Diefert - Näpfli (46. J. Maier), Huchthausen, Hellmig, Zellmer (68. Eppert) - M. Becker.

SV Germania Tangerhütte: C. Gürtler - Riethmüller, R. Taube (73. Paul), Ließmann - Kiemann, Falk, F. Gürtler, Ruf (62. Theuerkauf) - Studte - F. Taube, Heuer.