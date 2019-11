Remis nach 2:0-Führung

Gardelegen – Das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga zwischen dem gastgebenden SSV 80 Gardelegen und dem MSC Preussen endete mit einem Remis, denn beide Mannschaften trennten sich mit einem 3:3 (2:0).

Die 242 zahlenden Zuschauer sahen dabei auf der Gardelegener „Rieselwiese“ eine packende und in erster Linie spannende Begegnung, die schließlich mit einer gerechten Punkteteilung endete.

Im Duell mit dem Tabellenführer erwischten die Platzherren einmal mehr einen perfekten Start. SSV-Coach Norbert Scheinert wählte eine 4-2-3-1-Formation, die direkt funktionierte. Nach einem langen Ball in die Spitze ging Simon Bache energisch hinterher, war im Vergleich zum herauseilenden MSC-Keeper Steven Ebeling einen Schritt eher am Ball, umkurvte den Schlussmann und schob zum frühen 1:0 ein (11.). Und es sollte noch besser kommen. Dabei stand erneut der Torhüter der Gäste im Mittelpunkt. Der leistete sich nämlich einen dicken Aussetzer. Florian Scheinert brachte einen Freistoß aus gut 25 Metern auf das Tor, Ebeling verschätzte sich, nahm die Hände weg, während der Ball in den Maschen landete – 2:0 (24.). Anschließend wurden die Magdeburger zwar etwas stärker, wirklich zwingende Torchancen kamen aber nicht zustande. Auf der anderen Seite verhinderte Ebeling, der jetzt enorm sicher agierte, gegen Daniel Stehr (39.) und Scheinert (43.) weitere Gegentreffer und eine mögliche Vorentscheidung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der MSC den Druck und drängte auf den schnellen Anschluss. Der gelang dann auch in Minute 57. Auch, weil die Gardelegener die nötige Konsequenz in der Defensive vermissen ließen. Die Magdeburger waren nun voll auf Betriebstemperatur, schafften zunächst durch ihren Zielspieler Steve Röhl den Ausgleich und zehn Minuten vor dem Ende sogar die 3:2-Führung. „Alle drei Gegentore waren völlig unnötig. Wir waren einfach nicht mehr konsequent genug und das ärgert mich. Aber ich mache den Jungs da keinen Vorwurf, denn auch das gehört zum Lernprozess dazu“, so SSV-Coach Norbert Scheinert.

Seine Mannschaft steckte nach dieser eiskalten Dusche den Kopf aber keineswegs in den Sand. Die Gardelegener bewiesen in dieser turbulenten Schlussphase Moral und sollten sich tatsächlich noch belohnen: Nach einer Eingabe von der rechten Seite scheiterte Maurice Bogdahn noch an Ebeling. Bache setzte nach und besorgte den 3:3-Endstand. „Das Ergebnis geht am Ende schon in Ordnung“, befand Scheinert.

Tore: 1:0 Simon Bache (11.), 2:0 Florian Scheinert (24.), 2:1 Tom Saager (57.), 2:2 Steve Röhl (65.), 2:3 Tom Kupke (80.), 3:3 Bache (82.). Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Tom Kupke (86./Magdeburg)).

SSV 80 Gardelegen: Falk - Gille, Haak, Malek, Maurice Bogdahn - Leberecht, Scheinert - Gütte, Stehr (74. Haxhiu), Bache - Berlin (60. Marvin Bogdahn). Zuschauer: 242.

VON TOBIAS WEBER