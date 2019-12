Reine Nervensache

Stendal – Es war die 80. Minute des vergangenen Heimspiels des Brandenburger SC Süd gegen Blau-Weiß Berlin (1:1), als Trainer Mario Block die Nerven verlor. „Meine Fresse, ist das ein Blindgänger“, raunte er dem Unparteiischen entgegen und sah folgerichtig die Rote Karte.

Eine Woche zuvor wurde bereits BSC-Kapitän Lukas Kohlmann des Feldes verwiesen. Es ist unschwer zu erkennen, dass der Oberliga-Abstiegskampf an den Nerven zerrt. Nicht nur in Brandenburg, auch in Stendal. Morgen um 13 Uhr nun kommt es zum direkten Duell des Drittletzten gegen den Vorletzten, in dem sowohl für den 1. FC Lok als auch für die Gäste von der Havel eine Niederlage strengstens verboten ist.

„Es wird die Mannschaft gewinnen, die nicht überdreht, die Nerven behält und am ehesten das umsetzt, was im Vorfeld in der Kabine besprochen wurde“, mutmaßt Stendals Trainer Jörn Schulz, der mit seiner Mannschaft bereits seit elf Spieltagen auf einen dreifachen Punktgewinn wartet. Ein Sieg – das steht außer Frage – würde auch Schulz selbst etwas mehr Ruhe verschaffen.

Gegner Brandenburg hat die Option Trainerwechsel bereits vor sechs Spieltagen gezogen. Der Erfolg dieser Maßnahme blieb überschaubar. Auf Trainer Özkan Gümüs folgte Mario Block, dessen Name im vergangenen Herbst auch am Stendaler „Hölzchen“ gehandelt wurde. Von seinen sechs Spielen hat Block bislang nur eines gewonnen. Am vergangenen Wochenende folgte der Tiefpunkt mit seiner Roten Karte. In Stendal wird Block morgen maximal auf der Tribüne zu finden sein. Auf dem Rasen erwartet Jörn Schulz einen Gegner, der sein Heil im Konterfußball suchen wird – eigentlich ein beliebtes Mittel der Stendaler.

„Wir werden etwas mehr Ballbesitz haben und haben uns im Training darauf vorbereitet“, erklärt Schulz, „wichtig ist es aber auch, nach Ballverlusten defensiv schnell umzuschalten.“ Im Brandenburger Angriff wartet mit Ricky Djan-Okai schließlich ein Stendaler Schreckgespenst. Bei der 0:6-Heimniederlage in der Vorsaison gegen den SV Altlüdersdorf schoss der 27-Jährige Lok mit einem Dreierpack im Alleingang ab.

Personell kehren Tim Schaarschmidt und Sebastian Hey nach abgesessener Sperre in den Stendaler Kader zurück. Ein gewaltiges Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Steven Schubert, der sich bereits seit Wochen mit muskulären Problemen herumplagt. Bei Rechtsaußen Martin Krüger wird die Entscheidung kurzfristig fallen. Definitiv weiter außer Gefecht ist Martin Gödecke. „Er fehlt uns unheimlich, weil er vorneweg geht, auch mal ein Zeichen setzt und die anderen mitreißt“, hadert Schulz. Die Stendaler werden es ohne ihren Vize-Kapitän regeln müssen und darauf hoffen, dass der BSC wieder die Nerven verliert.

Voraussichtliche Aufstellung des 1. FC Lok Stendal: Giebichenstein - Behling, Hey, Schaarschmidt, Groß - Krüger, Kolzenburg, Baudis, Buschke - Neumann, Schmidt.

VON TOBIAS HAACK