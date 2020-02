Auf Punktgewinn aufbauen

Nächste Auswärtspartie vor der Brust: Sebastian Hey (am Ball) und der 1. FC Lok Stendal gastieren heute in der Fußball-Oberliga beim Ludwigsfelder FC. Foto: NOWAK

Ludwigsfelde/Stendal – Nach dem Oberliga-Punktgewinn in der Vorwoche beim Torgelower FC Greif (1:1) geht es für den 1. FC Lok Stendal heute mit der nächsten Auswärtspartie weiter. Trainer Jörn Schulz und seine Mannschaft gastieren ab 13 Uhr beim Ludwigsfelder FC.

Die Altmärker können nicht aus dem Vollen schöpfen und werden auf der einen oder anderen Position Lösungen finden müssen. Erwartungsgemäß wird Flügelspieler Niclas Buschke nach seiner Operation am Handgelenk die kommenden sechs bis sieben Wochen pausieren müssen. Doch damit nicht genug. Maurice Pascale Schmidt hat Probleme an der Ferse und ist keine Option. Zudem fällt der angeschlagene Tim Kolzenburg studienbedingt aus. Johannes Mahrhold wurde in Torgelow ausgewechselt und ist aufgrund einer Schulterverletzung nicht einsetzbar. Positive Meldung: Steven Schubert ist nach Gelbsperre zurück.

Das Remis am vergangenen Sonnabend tat dem 1. FC Lok gut und war „für die Moral“, ordnete Trainer Jörn Schulz ein. Seine Mannschaft präsentierte sich im Vergleich zur 0:4-Pleite gegen Greifswald stark formverbessert und zeigte die gewünschte sportliche Reaktion. „Wir können mit dieser Leistung und diesem Willen die nächsten Spiele bestreiten“, gibt der 42-Jährige die Richtung vor, mit der es beim Ludwigsfelder FC aufzutreten gilt.

Im Abstiegskampf sind das Aufgeben oder fehlende Gegenwehr ohnehin nicht hilfreich. So gilt das 1:6-Hinspielergebnis im „Hölzchen“ für die Eisenbahner als Negativbeispiel, an dem sich die Schulz-Elf erst gar nicht orientieren sollte. Während Stendals Kader unverändert blieb, verzeichnete der Tabellenzehnte in der Winterpause drei Neuzugänge und fünf Abgänge und verlor zuletzt 1:2 gegen Blau-Weiß Berlin.

Voraussichtliche Aufstellung des 1. FC Lok Stendal: Westphal - Hey, Baudis, Schaarschmidt, Groß - Behling, Gödecke, Schubert, Salge - Kühn, Neumann.

VON PATRICK NOWAK