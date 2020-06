„Projekte wie eSports sind Zubrot“

Stendal – Am 17. Juli wird auf dem Kreisverbandstag des KFV Fußball Altmark-Ost ein neues Präsidium gewählt. Einziger Kandidat für die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Werner Meinschien ist Michael Müller (36).

AZ-Sportredakteur Tobias Haack hat sich mit dem designierten KFV-Oberhaupt über seinen Antrieb, seine Ziele, die Verjüngung des Gremiums und eine mögliche Fusion der beiden altmärkischen Kreisverbände unterhalten.

Herr Müller, Sie sind bislang der einzige Kandidat für das Präsidenten-Amt des KFV. Wie kam es zu Ihrem Entschluss?

Dass Werner Meinschien nicht mehr zur Verfügung steht, war schon länger bekannt. Deshalb gab es einen längeren Prozess, wie man sich neu aufstellen möchte. Daraus ist dann die Idee geboren, dass ich diese Aufgabe übernehmen könnte. Auch aufgrund der Tatsache, dass ich schon länger dabei bin und ein gutes Netzwerk habe.

Mit Blick auf die anderen Personalien, die für die verschiedenen Vorstandsposten kandidieren, steht beim KFV eine spürbare Verjüngung an. War es dafür jetzt einfach an der Zeit?

Prinzipiell läuft es in unserem Kreis im Vergleich zu anderen sehr gut. Das ist ein Verdienst von Werner Meinschien und den anderen Leuten in den verschiedenen Positionen. Es hatte in den letzten Jahren schon ein Verjüngungsprozess eingesetzt. Jetzt folgt der nächste Step. Positiv ist, dass die jüngeren Kandidaten trotzdem schon gewisse Erfahrungswerte aus anderen Ämtern mit einfließen lassen können.

Als Vorsitzender des Schiedsrichter-Ausschusses können Sie schon einige Erfolge speziell im Kampf gegen den Schiedsrichter-Mangel vorweisen. Welche Projekte wollen Sie als KFV-Präsident ins Auge fassen?

Ich spreche ungern von Projekten. Man sollte eher gewisse Sachen im Fokus behalten. Unsere Hauptaufgabe ist die Organisation des Basis-Fußball-Spielbetriebes. Was an Projekten dazu kommt, Dinge wie eSports zum Beispiel, ist das Zubrot. Aber wichtiger ist, dass der Basis-Fußballsport flächendeckend gewährleistet ist. Der zweite wichtige Punkt ist die Kommunikation mit den Vereinen und allen, die am Fußball-Spielbetrieb beteiligt sind. Wichtig ist mir ein Miteinander mit Respekt.

Ihre Amtszeit würde mit der Vorbereitung der neuen Saison beginnen, die natürlich noch massiv von Corona beeinflusst sein wird. Es gibt einfachere Voraussetzungen, oder?

Bei Corona weiß natürlich keiner, wo die Reise hingeht. Gegenwärtig gehen die Lockerungen sehr zügig voran. Es kann aber auch sein, dass sich die Richtung wieder dreht. Wir sind alle gefordert, flexibel zu sein. Glücklicherweise bleibt mit Christoph Blasig einer unserer Hauptakteure in der Corona-Krise auch weiterhin als Spielausschuss-Vorsitzender an Bord, genauso wie Marc Jensen als Schatzmeister.

Ein Thema, das seitens des FSA im Raum steht, ist eine Fusion der beiden altmärkischen Kreisverbände. Wie ist Ihre Position dazu?

Prinzipiell muss man sich der Zeit anpassen. Es hilft nicht, 14 Kreisverbände zu haben, wo die Zahlen der Mannschaften weiter sinken. Aber man sollte auch offen sein bezüglich Änderungen der Liga-Strukturen im Land. Dort wurde zum Beispiel in Brandenburg gekürzt, was dazu geführt hat, dass die Kreise gestärkt wurden. Eine Fusion von Altmark Ost und West wäre aufgrund der großen Fläche schwer zu machen.

Sie sind Familienvater, Schiedsrichter, im KSB aktiv und möchten nun KFV-Präsident werden. Wie bekommen Sie das unter einen Hut?

Da möchte ich natürlich zuerst meiner Ehefrau danken, die bei der ganzen Ideenfindung mit im Boot war. Es wird auch so sein, dass ich als Schiedsrichter kürzertreten und mich nach zehn Jahren aus der Landesliga verabschieden werde. Es ist ein guter Zeitpunkt dafür.