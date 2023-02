Preussen Schönhausen feiert Arbeitssieg beim Rossauer SV

Von: Tobias Haack

Es ging zur Sache zwischen Marven Jürgens (li., Schönhausen) und Benjamin Wolligandt (Rossau). © Haack

Zum Restrunden-Auftakt der Fußball-Landesklasse 1 hat Preussen Schönhausen beim Rossauer SV gewonnen. Das Tor des Tages fiel denkbar kurios.

Mit einem Nachholspiel aus der Hinrunde sind der Rossauer SV und Preussen Schönhausen am Sonntag aus der Winterpause der Landesklasse, Staffel 1, zurückgekehrt. Beide Teams lieferten sich ein heiß umkämpftes Duell auf Augenhöhe, mit dem glücklicheren Ende für die Gäste von der Elbe. Ein denkbar krummer Treffer kurz vor der Pause entschied die Partie.



Rückkehrer stabilisieren den Rossauer SV

Exakt 178 Zuschauer fanden sich auf dem gut gefüllten Rossauer Sportplatz ein, um dem Restrundenauftakt beizuwohnen. Der Großteil der Besucher hoffte, dass der RSV mit einem Befreiungsschlag im engen Landesklasse-Abstiegskampf starten würde. Personell ließ es sich für die Hausherren auch besser an, als über weite Strecken der Hinserie. Kapitän Falko Schulz und Mittelfeldmann Fabian Elling kehrten zurück und sorgten für neue Stabilität im Rossauer Spiel. Allerdings fiel Torjäger Stefan Huth kurzfristig aus. Gegner Schönhausen hatte ebenfalls seine Probleme und reiste lediglich mit zwei Wechslern auf der Bank an.



Harter Kampf um jeden Millimeter

Auf dem Platz wurde schnell klar, welche Sorte Spiel sich entwickeln würde: Lange Bälle, Kopfballduelle, zweite Bälle, Zweikämpfe, Intensität. So beackerten sich beide Seiten. Der RSV lebte den herzhaften Stil vor, Preussen hielt dagegen. Höhepunkte vor den Toren gab es in Abschnitt eins kaum. Benjamin Wolligant verzog einmal für Rossau, der Gast wurde zweimal nach Standards gefährlich. Mehr ereignete sich nicht – bis zur 44. Minute. Kurz vor der Pause leisteten sich die Hausherren einen Querschläger im eigenen Strafraum, der Ball gelangte zu Alec Pumptow, der sichtlich überrascht nur einen Kullerball zustande brachte. RSV-Keeper Maik Iglodan konnte dennoch nicht mehr reagieren und das Leder trudelte in Zeitlupe über die Linie (44.).



Schlussoffensive bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel geschah vor den Toren etwas mehr. Jannis Kämpfer (78.) und Pumptow (81.) vergaben das 2:0 und die Rossauer starteten eine wuchtige Schlussoffensive. Christian Feger (87.), Julius Riemann (90.) und Moritz Meyer (90.+4) hatten mit ihren Abschlüssen aber kein Glück mehr.



Schulze sieht „kein gerechtes Ergebnis“

„Ich glaube, dass es kein gerechtes Ergebnis ist. Es spiegelt unsere Leistung nicht wider“, war RSV-Trainer Christian Schulze enttäuscht. tha



Tor: 0:1 Alec Pumptow (44.).

Rossauer SV: Iglodan - Lämmerhirt, Meyer, Schulz, Sannemann - Riemann - Schmitz (55. Hannemann), Elling, Feger, Wolligandt (83. Knöller) - Nagel (55. Garz).

Preussen Schönhausen: Lindner - Jürgens, H. Braunschweig, Ziem, R. Lemme (59. Klarowitz) - Müller - Pumptow, Huth, Jankus - Kämpfer, Bleis (81. Behr).