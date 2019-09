Pietscher lässt SVE jubeln

Salzwedel – Drittes Spiel, dritter Sieg: Die Fußballer von Eintracht Salzwedel können mit ihrer bisherigen Punktausbeute in der Landesklasse äußerst zufrieden sein.

Zumal am Sonnabend der zuvor ungeschlagene Stadtrivale SV Liesten auf dem heimischen „Flora-Sportplatz“ vor 417 zahlenden Zuschauern mit 1:0 (0:0) bezwungen wurde. Den Treffer des Tages erzielte Hannes Pietscher, der 17 Sekunden nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit völlig unbedrängt einschieben konnte.

„Spielerisch war das heute eher Magerkost. Aber es war vor so vielen Fans eine emotionale Sache. Gerade in der ersten Halbzeit waren meine Spieler nervös und leisteten sich viele unnötige Fehlpässe. Doch die kämpferische Einstellung hat gestimmt und auf unsere Defensive war Verlass. Liesten machte einen Fehler und den haben wir ausgenutzt“, freute sich Eintracht-Trainer Helge Kietzke über die drei Punkte.

Die Eintracht-Fans hatten sich zum 110. Vereinsgeburtstag eine besondere Choreo einfallen lassen, drei Fans stiegen dafür extra auf das Dach des Vereinsheimes. Die fast pausenlose Anfeuerung lähmte jedoch die Aktionen der Platzherren, die in der ersten Halbzeit vor dem gegnerischen Tor zu umständlich und unentschlossen agierten, daher auch zu keiner gefährlichen Abschlussaktion kamen. Die Gäste, die in der Anfangsphase mit Matthias Wiese als Angreifer überraschten, entwickelten deutlich mehr Zug zum gegnerischen Tor. Henning Schröder (4., 10.) und René Mangrapp (27., 36.) verfehlten jeweils zweimal auf guter Position das Eintracht-Tor.

In der 41. Minute hatten die Liestener dann Pech. Sebastian Kordus legte per Hackentrick für Marcin Galkowski auf, der aber nur den Pfosten traf. „In der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen“, ärgerte sich später SVL-Trainer Michael Piotrowski über die vergebenen Möglichkeiten.

Den Beginn der zweiten Halbzeit verschliefen dann die Gäste. Auf der rechten Seite konnte Fridolin Hamann ungehindert flanken, am langen Pfosten lauerte der aufgerückte Außenverteidiger Hannes Pietscher, der ungehindert das 1:0 erzielte (46.). Abermals Pietscher hätte in der 60. Minute fast das 2:0 erzielt, seinen platzierten Kopfball konnte Liestens Keeper Dawid Szczerbik aber parieren. Dessen Vorderleute waren nach dem Rückstand gefordert, doch nun agierten die Liestener im Angriff zu umständlich und unentschlossen. „Der letzte Pass kam einfach nicht an“, stellte Michael Piotrowski fest. Das lag auch an der starken Defensive der Hausherren um Malte Liestmann, die dafür sorgte, dass sich bis zum Abpfiff der fairen Begegnung nichts mehr am Spielstand änderte.

VON RENEE SENSENSCHMIDT