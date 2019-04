Pflichtaufgabe erfüllt

Oebisfelde – Zu einem am Ende verdienten und zudem deutlichen 26:17 (13:10)- Heimsieg gegen den Zwickauer HC Grubenlampe kamen die Handballer des SV Oebisfelde in der Mitteldeutschen Oberliga.

Die Schützlinge von Trainer Thomas Meinel bewiesen, dass sie als Mannschaft den Klassenerhalt schaffen wollen.

Der Tabellenletzte erwies sich aber als eine harte Nuss. Die Zwickauer begannen mit einer offensiven 3-2-1-Deckung, mit der die Allerstädter ihre Probleme hatten. Der ZHC nutzte seine Ballgewinne und ging nach zwei Kontern mit 2:0 in Führung (4.). Oliver Meinel erzielte den 1:2-Anschluss, doch die Gäste legten mit großem läuferischen Aufwand weiter bis zum 3:5 vor (10.). Dann traf Linkshänder Max Heidler erstmals zum Ausgleich (5:5, 11.), Michael Meichsner doppelt zum 7:7 (17.). So langsam kamen die Oebisfelder in die Spur. Einen 7:8-Rückstand drehten Alexander Vogel, Michael Meichsner und Linksaußen Florian Seiler mit drei Treffern in Folge zur 10:8- Führung. Der SVO hatte die Codierung des Gegners entschlüsselt und übernahm die Kontrolle. Routinier Andreas Kalupke war per Konter zum 12:9 erfolgreich, dann schlug eine „Fackel“ von Tim Schroeter aus dem Rückraum zum 13:10-Pausenstand ein.

Gleich nach dem Wechsel legten die Hallenherren weiter nach. Florian Kamm und Daniel Schliephake frisch von der Bank mit all ihrer Schnelligkeit netzten zum 15:11 ein. Zudem steigerte sich Keeper Thomas Drese immer mehr. Auch die Ladehemmungen zu Beginn der Partie waren vergessen, mit Volldampf gelangen den Gastgebern nun auch sehenswerte Spielzüge. So beim Heber von Florian Seiler und beim Konter durch Daniel Schliephake in Folge zum 19:15 (40.). Anschließend ließen bei den Sachsen die Kräfte nach. Mit Tempo-Handball wurde der Gegner jetzt überrannt. Als Michael Meichsner das Leder zum 22:16 in die Maschen setzte, war bereits eine Vorentscheidung gefallen (47.). Vergaben die Gäste den ersten Siebenmeter im Spiel (50.), so traf Alexander Vogel vom Punkt zum 24:17 (53.). Florian Kamm und Oliver Meinel aus dem Rückraum waren dann die Schützen zum 26:17-Endstand.

Trainer Thomas Meinel schien ein Stein vom Herzen gefallen zu sein, sichtlich erleichtert gab er seine Spielanalyse. „Ich glaube es kaum, wir können doch noch gewinnen. Aber es war ein Arbeitssieg, wir haben uns nach einer Zitterphase zum Anfang im weiteren Spielverlauf besser auf den Gegner eingestellt. Ich denke, den Grundstein für den Sieg legte eine starke Abwehr mit beiden Torhütern. Nur 17 Gegentore sprechen für sich. Vorn haben wir uns in der zweiten Hälfte dann auch gesteigert. Die zwei Punkte nehmen wir gerne mit, aber unsere Aufgabe ist noch lange nicht erfüllt. Unser Ziel heißt Klassenerhalt.“

SV Oebisfelde: Drese, Weis - Ph. Schliephake, Kamm (3 Tore), Vogel (3), Kalupke (2), Heidler (1), Schroeter (1), D. Schliephake (2), F. Seiler (6), Ni. Bischoff, Meichsner (5), O. Meinel (3).

VON JÖRG STAADE