Osterland zurück in der Altmark!

Stefan Effenbergs ehemaliger Co-Trainer Sören Osterland (links) kehrt für einen Freundschaftsdienst in die Altmark zurück.

tha Jävenitz. Der SV Heide Jävenitz hat für den Transfer-Hammer der laufenden Winterpause gesorgt. Der akut abstiegsgefährdete Fußball-Landesklassist verstärkt sich für die kommende Rückrunde mit Sören Osterland. Der 32-Jährige war als Aktiver unter anderem für Lok Stendal und den 1. FC Magdeburg am Ball.

Bundesweite Berühmtheit erlangte Osterland, als er vor sechs Jahren als einer der Jahrgangsbesten die Fußballlehrer-Ausbildung des DFB absolviert hat. Danach war der gebürtige Stendaler unter anderem als Co-Trainer von Mehmet Scholl bei der U23 des FC Bayern München tätig. In der Saison 2015/16 startete Osterland als Co von Stefan Effenberg einen missglückten Rettungsversuch des SC Paderborn in der 2. Liga.

Wie nun offiziell bekannt ist, schnürt Osterland im kommenden halben Jahr seine Schuhe als Aktiver für Heide Jävenitz. Es handelt sich dabei um einen Freundschaftsdienst für Heide-Trainer Guido Euen, der mit seinem Team sechs Punkte vom rettenden Ufer entfernt gegen den Abstieg kämpft.



Neben Osterland haben sich auch Christian Beer und Johannes Bartolomeus beim SV Heide angemeldet. Die drei Neuzugänge sollen übrigens nicht die einzigen bleiben. So plant der Landesklassist bis zum Ende der Wechselfrist am 31. Januar noch weitere namhafte Verstärkungen.