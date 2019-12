Osterburgs Qualität entscheidend

Osterburg – „Die bessere Mannschaft mit den besseren Einzelspielern hat gewonnen. “ Jürgen Stottmeister hat am Sonnabend den Ausgang der Verbandsliga-Begegnung treffend zusammengefasst.

Der Handballtrainer des Tabellenführers HSG Osterburg setzte sich in eigener Halle 33:28 (17:10) gegen den Verfolger HV Lok Stendal durch. Und machte somit die individuelle Qualität für den Erfolg gegen das Stendaler Überraschungsteam aus.

Diesen Aussagen konnte sich Jörg Schulze ohne Bedenken anschließen. Rund eine Woche nach dem verlorenen Derby gegen die SG Seehausen gab es in der Biesestadt die nächste Niederlage in einem Prestige-Duell. „Wir haben uns eigentlich selber geschlagen. Wenn ich sehe, wie wir gerade in der zweiten Halbzeit rankommen“, sagte Schulze, der versicherte, dass das Seehausen-Spiel relativ zügig abgehakt wurde.

Die Gastgeber machten von Beginn an klar, in welche Richtung die Partie gegen den HV Lok verlaufen sollte. Nach 26 Sekunden traf Dennis Hahne zur Führung, Chris Rosentreter glich aus. Danach zog Osterburg davon, wovon sich die Gäste um Coach Schulze, der mit der ersten Hälfte nicht einverstanden war, nicht mehr erholen sollten. Der HV Lok war in der Deckung und im Angriff nicht präsent, so Schulze, der nach Spielschluss bis auf das gute Torwartspiel wenige gute Aspekte bei seiner Mannschaft beobachtete: „Es hat nicht viel zusammengepasst.“

Das war ideal für das Osterburger Team, das sein Tempospiel durchzog und sich weiter absetzte (9:3/15. Minute). Der Vorsprung tat der Stottmeister-Sieben gut. Angetrieben von Zehn-Tore-Mann Christoph Borzucki brachte die HSG den Lauf ohne Gefahr in die Halbzeitpause (17:10). An eine Wende im Derby, bei dem sich beide Trainer etwas mehr Stimmung gewünscht hätten, glaubte wohl keiner mehr.

Stendal war nach dem Seitenwechsel auf Schadensbegrenzung aus. Und sollte Mitte der zweiten Hälfte für einen kurzen Moment Hoffnung wittern. Die Rolandstädter, bei denen Rosentreter mit sieben Treffern herausragte, verkürzten den Rückstand. Zu viel für Osterburg-Coach Stottmeister, der taktisch eingriff und beim Stand von 29:15 eine Auszeit nahm (43.). Lok ließ sich nicht aus dem Rhythmus bringen, investierte mehr und kam auf drei Tore heran (46.). Zu mehr sollte es nicht reichen. Die HSG fand zu ihrem Spiel zurück und drängte mit dem 30:23 auf die Entscheidung (54.).

Kurz darauf wurde Stefan Prax nach seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe des Feldes verwiesen. Der Ausgang wurde dadurch aber nicht beeinflusst. „Wir vermiesen uns das Spiel, weil wir unsere Chancen nicht nutzen“, blieb die Aufholjagd für Schulze und seinen HV Lok am Ende ohne Erfolg.

HSG Osterburg (Tore): Feindt - Prax (2), Fieseler (1), Kiebach (4), Th. Kuhlmann (8), A. Kuhlmann, Schrödter, Papendiek (4), Borzucki (10), Hahne (4).

HV Lok Stendal: Kurze, Götzky, Vogel - Schumann (4), Gercke (1), Leinung (6), Krähe (5), Stephan (2), Rosentreter (7), Sens (1), Görnemann (2), Dietze, Ryssmann.

VON PATRICK NOWAK