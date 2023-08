Osterburger FC überrollt SG Letzlingen/Potzehne mit 8:1

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

Jann Grünwald (vorne) und der OFC sind weiterhin kaum zu halten. © Jacobs, Michael

Der Osterburger FC hat seinen nächsten Titel eingefahren. Im Endspiel um den Großen Altmarkpokal hatten die Biesestädter keinerlei Probleme mit der SG Letzlingen/Potzehne. Sogar in Unterzahl gelangen vier Treffer.

Kreispokalsieger 2022 und 2023, Landesklasse-Staffelsieger 2023 und nun nach dem Erfolg im vergangenen Jahr auch in diesem Sommer der Triumph im Großen Altmarkpokal. Fußball-Landesligist Osterburger FC räumt derzeit alles ab, was möglich ist. Beim jüngsten Erfolg am Sonnabend in Potzehne präsentierte sich der OFC bei der SG Letzlingen/Potzehne mit einem 8:1 (4:0)-Erfolg ebenso gnadenlos wie erfolgreich.



Ein derart klares Endresultat zeichnete sich zunächst aber nicht ab. Denn die SG bot dem Favoriten engagiert die Stirn und hatte auch die erste Torgelegenheit. Jedoch spielte Adrian Daries zu ungenau auf Sturmpartner Christian Wernecke (6.). Anschließend sorgten gleich zwei spielentscheidende Szenen dafür, dass die Osterburger früh auf die Siegerstraße einbogen.

Zunächst patzte SG-Keeper Marc Mette und ermöglichte Konrad Becker das 0:1 (15.), fünf Minuten später erhöhte Maximilian Rieger aus abseitsverdächtiger Position auf 0:2. Es war der erste Aufreger, der die Gastgeber auf und neben dem Platz gewaltig in Rage brachte. Der junge Linienrichter Kevin Burkardt blieb jedoch trotz wütender Proteste bei seiner Entscheidung. Die Gastgeber brachte diese Aufregung spürbar aus dem Konzept, sodass Becker (40.) sowie Leon Franz (43.) zum 0:4-Pausenstand.



Fußball ist ein Fehlersport und wir haben zu viele gemacht. Wir hatten zu wenig Körperkontakt, das war zu schlecht.

Wer nun in den zweiten 45 Minuten einen Langweiler erwartete, sah sich gewaltig getäuscht. Die SG begann auch Durchgang zwei mutig und wurde durch Werneckes 1:4 dafür belohnt (48.). Und damit nicht genug. Weil OFC-Keeper Janne Bloch sich unmittelbar nach dem Treffer im Tor auf eine Rangelei um den Ball mit Kay Knackmuß einließ, spielten die Osterburger fortan in Unterzahl. Bloch langte Knackmuß dabei ins Gesicht und sah Rot.



Nach längeren Diskussionen und der Einwechselung von Ersatzkeeper Marc Brehmer ging es dann weiter. Und wie. Denn die Osterburger reagierten mit einem Doppelschlag. Hendrik Romahn hämmerte den Ball in den Winkel (54.), Jann Grünwald nutzte einen Abwehrfehler (55.).

Anschließend machte Grünwald dann sogar noch seinen Hattrick perfekt (70., 89.), weil die SG nun total einbrach. „Fußball ist ein Fehlersport und wir haben zu viele gemacht. Wir hatten zu wenig Körperkontakt, das war zu schlecht. Selbst mit einem Mann weniger machen die noch vier Tore gegen uns. Der Osterburger Sieg war mehr als verdient“, kommentierte ein enttäuschter SG-Trainer Michael Friedrichs.



Das war null Respekt für den Gegner. Sie konnten qualitativ heute nicht mithalten und haben immer wieder versucht, uns noch eine mitzugeben.

Dessen Gegenüber David Rose, der einen so eindeutigen Sieg „nicht erwartet“ hatte, ärgerte sich derweil über die vermeintlich harte Gangart der Letzlinger/Potzehner in Halbzeit zwei. „Das war null Respekt für den Gegner. Sie konnten qualitativ heute nicht mithalten und haben immer wieder versucht, uns noch eine mitzugeben“, ärgerte sich Rose.



Tore: 0:1 Konrad Becker (15.), 0:2 Maximilian Rieger (20.), 0:3 Becker (40.), 0:4 Leon Franz (43.), 1:4 Christian Wernecke (47.), 1:5 Hendrik Romahn (54.), 1:6, 1:7, 1:8 Jann Grünwald (55., 70., 89.). Bes. Vorkommnis: Rote Karte gegen Osterburgs Janne Bloch (48., Tätlichkeit).

SG Letzlingen/Potzehne: Mette – Ja. Schulze (28. Ahlfeld), D. Mertens, M. Schlamann, Jo. Schulze (60. Lamprecht), Wiegmann – F. Schlamann (76. Altrock), Benecke, Knackmuß – Wernecke (76. Kunert), Daries (60. O. Mertens).

Osterburger FC: Bloch – Thiedke, J. Gernecke, Holtmann, Noack – Romahn, Franz – Rieger, Rudolph (49. Brehmer), Becker (57. F. Gernecke) – Grünwald.