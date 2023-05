Osterburger FC gelingt Titelverteidigung gegen Germania Tangerhütte

Von: Tobias Haack

Phillip Magerin stemmt wie schon im Vorjahr den Pokal in die Luft. © Haack

Der Osterburger FC hat am Pfingstwochenende seinen Titel im Altmark-Strom-Pokal verteidigt. Im Finale bezwangen die Biesestädter Germania Tangerhütte mit 2:0 (0:0).

Das große Endspiel vor über 600 Zuschauern im Tangermünder Stadion „Am Wäldchen“ war eine Partie mit klaren Kräfteverhältnissen: Der OFC machte Druck, rannte an, hatte Chancen. Der SV Germania wehrte sich nach Kräften, verteidigte leidenschaftlich und hielt das Ergebnis offen.

Wichtiger Baustein der großen Tangerhütter Gegenwehr war Torhüter Konrad Buschendorf. In der 14. Minute schien es so, als müsse der Schlussmann in seinem letzten Karriere-Spiel ausgewechselt werden. Doch die Sanitäter vor Ort behandelten eine Fingerverletzung erfolgreich, Buschendorf hielt durch und avancierte zum „Man of the match“.

In etlichen Szenen fanden die Osterburger in Tangerhüttes Nummer eins ihren Meister. Erst in der 72. Minute war dann auch Buschendorf machtlos, als Hendrik Romahn das Leder zum 1:0 für den Favoriten über die Linie quälte. Mit dem Schlusspfiff stellte Leon Franz per Freistoßtor auf 2:0 (90.+3). Dass dem Treffer ein Torwartfehler vorausging, passte eigentlich nicht ins Bild.

„Respekt an meine Mannschaft, dass sie über 90 Minuten so angerannt ist und sich die Chancen kreiert hat“, lobte OFC-Trainer David Rose. Tangerhütte-Coach Marcel Marx zeigte sich stolz auf die starke kämpferische Leistung seiner Elf: „Wir haben uns sehr gut verkauft, als Mannschaft und als Verein. Das war uns wichtig.“

Im Vorspiel eines langen Finaltags sicherte sich die SG Tangermünde II/Schönhausen II den „kleinen“ Kreispokal durch einen 2:1 (0:0)-Erfolg über den Schinner SV/Möringen II. Richard Strehmel brachte den Gastgeber per Kopf in Führung, Hagen Grell glich in der Schlussphase aus. Ehe es zur Verlängerung kommen konnte, setzte sich Paul Tondera nach einem Eckball nochmal durch und machte den Triumph des Kreisklassisten perfekt.

Alles zum großen Finaltag lest Ihr am Dienstag auf einer Sonderseite im Sportteil Eurer Altmark-Zeitung.