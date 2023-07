Osterburger FC: Der souveränste Meister der jüngeren Vergangenheit

„Es war ein intensiver Marathon“

+ © Haack Maximilian Rieger und der Osterburger FC haben die Hürde Landesklasse locker übersprungen. © Haack

Der Osterburger FC ist in der abgelaufenen Saison hoch überlegen zur Landesklasse-Meisterschaft spaziert. Für Trainer David Rose der Lohn einer intensiven Arbeit.

Aller guten Dinge sind drei. Der Osterburger FC hat es nach seinen beiden Vize-Meisterschaften der Vorjahre in der vergangenen Saison endlich geschafft und erfolgreich zum Sprung in die Landesliga angesetzt. Als Topfavorit waren die Biesestädter von der gesammelten Konkurrenz ohnehin eingeschätzt worden. Der Titelgewinn war demnach keine Überraschung, doch die Osterburger haben auf ihrem Weg in die siebente Liga Bestmarken für die Geschichtsbücher aufgestellt.



Alle Bestwerte und Titel gehen an den OFC

80 von 84 möglichen Punkten sind ein Rekord, der weder in den anderen Landesklasse-Staffeln noch in der jüngeren Vergangenheit von irgendeinem anderen Verein aufgestellt werden konnte. 123 erzielte Treffer bedeuten die beste Offensive, 26 Gegentore die beste Defensive der Staffel. Hinzu gesellen sich der Gewinn des Großen Altmarkpokals im vergangenen Sommer sowie der Sieg im Altmarkstrom-Pokal. Nicht einmal den Triumph in der Fair-Play-Wertung gönnten die Osterburger einem anderen Team. Kurzum: Der OFC räumte einfach jede Trophäe gnadenlos ab.



„Diese Erfolge werde ich wahrscheinlich als Trainer nicht noch einmal erleben, zumindest nicht in der Landesklasse“, ist OFC-Coach David Rose stolz auf die Fabel-Saison seiner jungen Osterburger Mannschaft.



Zeit für neue Gegner

Sowohl qualitativ als auch körperlich waren die Nordaltmärker in dieser Spielzeit konkurrenzlos unterwegs. Zwar hielt ausgerechnet Lokalrivale Krevese den Titelkampf zumindest in der Hinserie ein wenig offen, doch genau das stachelte David Rose und sein Team nur noch mehr an. „Wir haben dann auch in der Halbserie nochmal eine richtig intensive Vorbereitung gemacht“, blickt Rose zurück. Er, der die Landesklasse unbedingt verlassen wollte („Ich habe kein Bock, nochmal gegen die gleichen Mannschaften zu spielen), überließ nichts dem Zufall. Schon einmal – damals als Spieler in Goldbeck – fuhr Rose die Herbstmeisterschaft ein, um am Ende nur auf Platz fünf zu landen.

Als Trainer wollte er dieses zweifelhafte Kunststück nicht wiederholen und hatte Glück, auf eine Mannschaft zu treffen, die ähnlich entschlossen für ihr Ziel arbeitete. „Diese Saison ist das Produkt der Intensität, die wir hier alle an den Tag legen. Wir ziehen alle an einem Strang und wir waren jetzt einfach dran, weil wir immer weitergemacht haben und uns gepusht haben. Am Ende sah es aus wie ein Spaziergang, aber es war ein intensiver Marathon aus meiner Sicht“, resümiert der Meistertrainer.



Knie-Verletzungen stören kaum

Aus der Ferne sah die Spielzeit des Osterburger FC nach einem entspannten Unterfangen aus, doch auch an der Biese gab es Rückschläge zu verkraften. Rückschläge, die anderen Teams den Stecker gezogen hätten. Torjäger Marius Melms fiel mit einem Kreuzbandriss ebenso aus wie Abwehrchef Jakob Lehmann. Außenverteidiger Tristan Gehne spielte aufgrund einer Knieverletzung ebenfalls keine Sekunde und auch Laurin Melms, der Emporkömmling der Vorsaison, war über Monate verletzt zum Zuschauen verdammt.

Den Rest des Teams interessierte die ungewöhnliche Osterburger Knie-Misere offensichtlich wenig. Es siegte einfach weiter. Trainer David Rose zuckt diesbezüglich mit den Achseln. „Es ist halt so, dass man kadermäßig immer mal einen Tiefschlag wegstecken muss. Das haben wir halt gemacht“, so sein trockener Kommentar.



Der Osterburger FC lässt die Fußball-Landesklasse nun hinter sich und geht voller Vorfreude in die Landesliga. Viele Rekorde wird es dort vermutlich erstmal nicht regnen, einiges zutrauen kann man den Biesestädtern aber auch dort.