Offensive findet keine Lösungen

sen Magdeburg. Aufsteiger SSV Gardelegen hat in der Fußball-Landesliga auch im zweiten Saisonspiel Lehrgeld bezahlt. Wurde beim 1:1 zum Auftakt gegen Burg bereits ein Sieg verschenkt, ging nun auch die erste Auswärtspartie beim Magdeburger SV Börde mit 0:2 (0:0) verloren.

Aus Sicht von Trainer Norbert Scheinert unnötig. „Wir waren auf Augenhöhe, Fehler werden in dieser Spielklasse aber sofort bestraft. “ Der SSV-Coach war auch mit der Leistung des Schiedsrichter-Kollektives nicht einverstanden. „Da wurde mit zweierlei Maß gemessen“, fühlte sich Scheinert benachteiligt.

60 Zuschauer, die in der Mehrheit aus Gardelegen kamen, sahen im ersten Abschnitt ein typisches 0:0-Spiel. Die beiden Abwehrreihen bestimmten die Szenerie, Torgefahr gab es nur selten. Der SSV hatte eine verheißungsvolle Situation, als Hannes Malek ein Zuspiel von Sascha Gütte nur knapp verpasste.

Gleich nach Wiederbeginn netzte Patrick Ebeling für die Hausherren zum 1:0 ein. „Gefühlt war das Abseits“, berichtet Norbert Scheinert, der mit mehreren Wechseln die eigene Offensive beleben wollte. Der SSV hatte dann auch optisch mehr vom Spiel, doch in der Offensive fehlte es an Durchschlagskraft. „Bis zum gegnerischen Strafraum sah es ordentlich aus, doch die Abwehr von Börde stand sehr sicher. Offensiv müssen wir mehr investieren, wir haben einfach keine Lösungen gefunden. Daran müssen wir arbeiten“, hat Trainer Scheinert Steigerungsbedarf erkannt. Nur einmal bot sich den Westaltmärkern die Chance zum Ausgleich. Zunächst scheiterte Clemens-Paul Berlin am gegnerischen Keeper, den Nachschuss setzte der eingewechselte Eliano-Neal Mertens über das Tor. Der Ausgleich gelang somit nicht und in der Nachspielzeit band erneut Ebeling mit seinem zweiten Treffer den Sack zu.

„Heute haben wir Lehrgeld bezahlt. Wir werden aber weiter an uns arbeiten, um unser Spiel zu verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass meine Spieler dies hinbekommen werden“, demonstriert Norbert Scheinert Gelassenheit. Die nächste Gelegenheit, den ersten Saisonsieg einzufahren, bietet sich dem SSV am 15. September im Heimspiel gegen den VfB Ottersleben.

• Tore: 1:0, 2:0 Patrick Ebeling (47., 90.+1).

• SSV Gardelegen: Mette - Maurice Bogdahn, Fehse (69. Mertens), Malek (55. Leberecht), Berlin, Marvin Bogdahn, Rosenberger (55. Reuter), Gütte, Gille, Scheinert, Haak.