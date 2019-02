Oenning ist beim FCM angekommen

Jubelpose in Ingolstadt: Nach zwei gewonnenen Spielen im neuen Jahr und wirksamen Entscheidungen hat FCM-Trainer Michael Oenning (r.) derzeit allen Grund zur Freude.

Magdeburg – Der Aufschrei bei der Verpflichtung von Michael Oenning als neuer Trainer des 1. FC Magdeburg Mitte November war ähnlich laut, wie die Reaktionen zur Entlassung von Liebling und Ex-Aufstiegs-Coach Jens Härtel. Ein Kommentar.

Nach zwei gewonnenen Spielen im Jahr 2019 scheint sich die anfängliche Skepsis gelegt zu haben. Michael Oenning ist beim Zweitligisten angekommen.

Eine Niederlage zum Auftakt in Fürth, zwei Unentschieden und zwei weitere Pleiten: Die Bilanz von Oenning laß sich vor der Winterpause wahrlich nicht gut. Der erste Heimsieg in Liga zwei gegen Erzgebirge Aue (1:0) und die drei Zähler in Ingolstadt (1:0) polierten diese Statistik maßgeblich auf.

Somit hat Michael Oenning bewiesen, dass er Erfolge einfahren kann. Dies kommt aber nicht von ungefähr. Der ehemalige Bundesliga-Trainer wolle Fußball spielen lassen, statt sich mit seiner Mannschaft zu verstecken. Eine gewagte Philosophie mit dem 1. FC Magdeburg, der im Tabellenkeller rangiert. Doch sie fruchtet. Gegen Ingolstadt wechselte der FCM-Coach mit Marius Bülter und Philip Türpitz zwei Mal offensiv. Und mit Letzterem sogar den Siegtorschützen ein.

Auch neben dem Platz hat sich etwas getan. Der 53-Jährige traf mutige Entscheidungen und stellte im Verein neue Hierarchien auf. Dazu zählt in erster Linie die Personalie Nils Butzen. Unter Jens Härtel war Magdeburgs Nummer 16 noch Stammspieler und Kapitän. Seit der Zeitrechnung Oenning hat Butzen diese beiden Rollen verloren. Die Kapitänsbinde trägt nun Stürmer Christian Beck und Butzen fand sich zuletzt nicht im FCM-Kader wieder.

Doch Oenning profitiert bislang auch von den Neuzugängen. Es ist ungewiss, welche Auswirkungen die neuen Spieler eines solchen Kalibers auf die Arbeit von Ex-Trainer Jens Härtel hätten. Alexander Brunst, Stammtorhüter der Elbestädter, musste seinen Platz zwischen den Pfosten für den erfahrenen Giorgi Loria (33) räumen. Eine Entscheidung, die Oenning bislang nicht bereut hat: zwei Spiele und null Gegentore sprechen für sich. Wobei der georgische Nationalspieler Loria gegen Aue und Ingolstadt noch nicht ausreichend geprüft wurde. Aber zumindest die Sicherheit ausstrahlt, die Brunst in einigen Partien vermissen ließ.

Fakt ist: Am Ende zählen im Profi-Fußball nur Ergebnisse und Punkte. Argumente, die aktuell ganz klar pro Michael Oenning sprechen. Die Art und Weise, wie der FCM-Coach diese Zähler im Abstiegskampf holt, ist nebensächlich. Seine mutigen Veränderungen und etwas Matchglück brachten den 1. FC Magdeburg wieder in die Spur. Eine positive Entwicklung, die momentan alle Kritiker und sogar skeptische Härtel-Sympathisanten fürs Erste verstummen lässt.

VON PATRICK NOWAK