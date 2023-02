Handball: Herrmann-Sieben übernimmt Spitze

Von: Renee Sensenschmidt

Führte Regie und erzielte fünf Treffer: Erik Breiteneder (l.) siegte mit dem SV Oebisfelde beim TuS Radis mit 31:22 und eroberte die Tabellenführung. © Staade

Oebisfelde – Ganz nach den Vorstellungen der Handballer des SV Oebisfelde verlief am Wochenende der Punktspieltag in der Sachsen-Anhalt-Liga. Die Sieben von Trainer Christian Herrmann siegte in Gräfenhainichen beim TuS Radis deutlich mit 31:22 (14:13), während Spitzenreiter Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz beim Tabellendritten TSG Calbe mit 29:30 unterlag. Damit führen die Allerstädter nun die Rangfolge an. „Ein angenehmer Nebeneffekt, der für gute Stimmung auf der Rückfahrt gesorgt hat“, berichtete Christian Herrmann.

Pascal Koitek, Jan Luca Schülke und Justin Kalupke sorgten für eine schnelle 3:0-Führung (5.), Torben Wanzek und abermals Justin Kalupke legten zum 5:1 nach (8.). In der Folge kontrollierten die Gäste bis zum 11:6 von Erik Breiteneder das Geschehen (20.). Doch dann ließen die Altmärker nach und vergaben einige Chancen. Radis indes steigerte sich im Rückraum, holte Tor um Tor auf und glich schließlich zum 13:13 aus, ehe Justin Kalupke zum 14:13-Halbzeitstand traf.



Nach Wiederanpfiff legten Justin Kalupke und Torben Wanzek zum 16:13 vor, doch bis zum Stand von 19:21 blieben die Hausherren weiter dran (45.). Mit einem Sieben-Tore-Lauf durch Treffer von Pascal Koitek (2), Justin Kalupke, Torben Wanzek (2), Jan Luca Schülke und Maximilian Kleist zum 28:19 (52.) beseitigten die Oebisfelder dann aber alle Unklarheiten und zogen Radis den Zahn. Nicht nur in dieser Phase überzeugte Torhüter Manuel Weis, der die alleinige Verantwortung zwischen den Pfosten trug, weil sich Niklas Hoch beim Warmmachen verletzte. Auf der Mitte glänzte Erik Breiteneder, der immer wieder neue Varianten fand und seine Mitspieler gut in Szene setzte. Pascal Koitek sorgte noch für eine Zehn-Tore-Führung, ehe der letzte Treffer der Partie den Hallenherren gehörte.



Bis auf die zehnminütige Phase vor der Pause zeigte sich Christian Herrmann sehr zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. „Es war wichtig, dass wir nach der zweiwöchigen Pause wieder unseren Rhythmus gefunden haben. Jetzt sind wir in der Tabelle vorn, aber an der Situation hat sich nichts geändert, denn wir dürfen uns im Titelkampf weiterhin keinen Ausrutscher erlauben“, stellte der Coach fest.



SV Oebisfelde (Tore): Weis, Hoch - Koitek (7), A. Vogel, A. Kalupke, K. Breiteneder (1), J. Kalupke (8), Hack (2), Schülke (2), Kleist (1), E. Breiteneder (5), Wanzek (5), Meichsner.