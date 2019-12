Nichts für schwache Nerven

Krevese – Ein glücklicher Zähler auf der einen Seite, zwei verlorene Punkte auf der anderen und hochkochende Emotionen auf beiden: Das Nachbarschaftsduell zwischen dem Kreveser SV und dem Rossauer SV endete mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Die Gastgeber liefen dabei lange einem Rückstand und auch ihrer Form hinterher. Und mussten ab der 71. Minute zudem mit einem Mann weniger auskommen.

„Nach dem Spielverlauf, wenn man in Unterzahl ist und zurückliegt, sollte man zufrieden sein.“ Holm Hansens wusste, dass das Remis für seine Elf ein eher glückliches war. Über weite Strecken des Derbys diktierten die Gäste aus Rossau den Spielverlauf. Ganz nach dem Geschmack von Trainer Christian Schulze. „Wir waren griffig, hatten aus dem Spiel heraus gute Chancen“, blickte er auf die Anfangsphase zurück, in der sich seine Schützlinge auf dem vom Regen schweren Rasen des Öfteren gut durchkombinieren konnten und hinter die Ketten kamen. Einzig in der Chancenverwertung haperte es noch. Bis Krevese ins Spiel fand, vergingen gut 20 Minuten. Als dann fieser Nieselregen einsetzte, plätscherte auch die Begegnung ein wenig vor sich hin. Und so ging es beim Stand von 0:0 in die Kabinen.

Dass es sich um ein Nachbarschaftsduell handelte, merkten die 278 Zuschauer dann in Halbzeit zwei. Es wurde hitziger. Zumal Rossau kurz nach Wiederanpfiff in Führung ging. Maurice Lämmerhirt gewann den Ball auf der rechten Seite, passte scharf ins Zentrum, wo Benjamin Wolligandt eingerückt war und den Ball mit einer Grätsche über die Linie drücken konnte. Ein Dämpfer für die Hansens-Elf, die offensiv kaum zu überzeugen wusste. Sie versuchte es nun über den Kampf, wollte keine Derby-Niederlage schlucken. Als Lämmerhirt Andreas Thiede in der 56. Minute unsanft von den Beinen holte und „nur“ Gelb sah, erhitzten sich die Kreveser Gemüter. Der ersten Rudelbildung folgte, wenig später die nächste. Dieses Mal ging Philip Brünicke zu hart gegen Rossaus Martin Rückriem zur Sache. Er sah glatt Rot (71.). Eine Entscheidung, die Hansens nicht kommentieren wollte. Aber auch eine, die seine Elf in eine „Jetzt-erst-recht“-Stimmung versetzte. Aus dem Spiel heraus kam sie zwar nicht zum Torerfolg, aber Christian Rosenkranz behielt bei einem Foulelfmeter in der 82. Minute die Nerven und traf zum 1:1-Endstand. „Den hat er klasse geschossen“, lobte Hansens.

Rossaus Trainer konnte am Ende nicht zufrieden sein. Hatte seine Elf doch zwei Punkte verschenkt. „Wir haben unseren Plan mit der 1:0-Führung verlassen, waren dann zu passiv und haben zu wenig fürs Spiel gemacht“, kritisierte er. Auch in Überzahl änderte sich daran nichts. Zwar hatte Rossau in der Nachspielzeit noch einmal eine richtig gute Gelegenheit, doch Kreveses Schlussmann Björn Diezel vereitelte diese. So blieb es beim Unentschieden, das auch dafür sorgt, dass sich in der Tabelle nichts ändert. Auch hier sind Krevese (6.) und Rossau (7.) weiterhin Nachbarn.

VON SABINE LINDENAU