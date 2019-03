Nicht unter die Räder kommen

sli Berlin/Stendal – Es geht für beide um viel. Für Tennis Borussia Berlin um den Aufstieg, für den 1. FC Lok Stendal darum, die Klasse zu halten. Unterschiedliche Vorzeichen, die eine spannende Begegnung versprechen.

Anstoß der Oberliga-Partie im Berliner Mommsenstadion ist heute 14 Uhr. Ganz chancenlos treten die Stendaler gar nicht an.

Den Rückrundenauftakt haben die Berliner beim Abstiegskandidaten SC Staaken verpatzt, mussten sich mit einem torlosen Remis begnügen. Möglicherweise auch, weil es hinter den TeBe-Kulissen mächtig brodelt. Die aktive Fanszene und der Vorstand sind sich uneins.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung Ende Januar eskalierte der Streit. Eine Situation, die sich auf dem Rasen bemerkbar machen und von der der 1. FC Lok Stendal profitieren könnte. Doch dazu muss die Elf von Trainer Jörn Schulz eine starke Leistung auf den Rasen bringen.

„Das Ergebnis war sicherlich enttäuschend in Greifswald, aber die Leistung der Jungs war überzeugend. Darauf kann man Schritt für Schritt aufbauen“, gibt sich der Trainer zuversichtlich. Immerhin hat sich die Personallage etwas entspannt. Martin Gödecke ist aus dem Urlaub zurück, die Gelbsperre von Marcel Werner ist abgelaufen. Und auch bei Steven Schubert sieht es gut aus.

„Wir haben Optionen und werden sicher auch mit einer starken Bank vertreten sein“, lässt sich Schulz aber nicht direkt in die Kaderkarten blicken. Ob er an seiner 4-1-4-1-Grundformation festhält, konnte er noch nicht sagen. „Wir müssen was verändern und sind darauf bedacht, unser Tor zu sichern.“

Schulz weiß um die spielerischen Qualitäten von TeBe, schätzt sie fußballerisch noch stärker ein als den Tabellendritten Greifswald. Dennoch: „Wir haben gut trainiert an ein zwei Sachen und versuchen, diese bei Tennis Borussia wieder auf den Platz zu bringen.“ Inwieweit das gelingen kann, hängt davon ab, wie gut es den Lok-Akteuren gelingt, die Berliner vom eigenen Kasten fernzuhalten.

„Wenn man eine Mannschaft wie TeBe ins Spiel kommen lässt, kann man unter die Räder kommen. Das wollen wir natürlich verhindern. Da wird noch mehr Defensivarbeit auf uns zukommen.“ Schulz ist überzeugt, dass dies gelingen kann, wenn sein Team an die Leistung aus Greifswald anknüpft.

Voraussichtliche Aufstellung des 1. FC Lok: Kycek - Groß, Werner, Mahrhold, Gebauer, Baudis, Buschke, Erdmann, Schubert, Krüger, Kühn.