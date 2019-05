Neues Wolfs-Rudel gesichtet

Salzwedel/Lüchow – Eine neue Ära im Handballsport der nördlichen Altmark und im benachbarten Wendland kündigt sich an.

Der SC Lüchow und der SV Eintracht Salzwedel bilden ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft unter dem Namen „HF Altmark-Wendland“, wobei das HF für Handball-Freunde steht.

Um im benachbarten Niedersachsen weiter Handball spielen zu können, ging der SV Eintracht Salzwedel 1998 eine Spielgemeinschaft mit Teutonia Uelzen unter dem Namen SVT Uelzen/Salzwedel ein. Vorausgegangen war ein Streit mit dem Handball-Verband Sachsen-Anhalt (HVSA), der durchsetzen wollte, dass die Eintracht nicht nur mit ihren Erwachsenen-Mannschaften, sondern auch mit allen Nachwuchsteams, für die der Spielbetrieb in Niedersachsen Vorteile hatte, in Sachsen-Anhalt aktiv ist. Als Eintracht Salzwedel hätten die Jeetzestädter nicht mehr in Niedersachsen am Spielbetrieb teilnehmen können und so wurde ein Partner gesucht, der mit Teutonia Uelzen auch gefunden wurde. Und so wechselten auch die Damen und Herren aus Salzwedel das Bundesland.

Vor zwei Jahren begannen die SVT-Handballer eine Zusammenarbeit mit dem SC Lüchow, zunächst im männlichen A-Jugendbereich, im laufenden Spieljahr auch bei drei weiteren Teams. Diese Arbeit war erfolgreich und so kamen beiden Vereine überein, ihre Zusammenarbeit künftig in einer gemeinsamen Spielgemeinschaft weiter auszubauen und zu vertiefen. Salzwedels Abteilungsleiterin Christin Kersten sowie die beiden Lüchower Niels Wohlde und Christian Ottens, der als Jugendwart beim HF fungieren wird, werden die neue Spielgemeinschaft namentlich leiten.

Im Nachwuchsbereich wird es von der E- bis zur A-Jugend gemeinsame Teams geben, im Herrenbereich gehen zwei Vertretungen an den Start. Darüber informierten die Eintracht-Handballer ihre Mitglieder am Sonnabend vor dem letzten Saison-Punktspiel der SVT-Männer gegen Heidmark II. „Die Farben unserer Spielgemeinschaft werden Rot und Schwarz sein. Wir werden uns auch ein Maskottchen zulegen, einen Wolf“, berichtet Christin Kersten. Somit gibt es künftig Wölfe nicht nur in der Natur zwischen Lüchow und Salzwedel, sondern mit einem großen Rudel auch auf dem Handball-Feld.

Bis zum Start der Saisonvorbereitung im August muss der HF Altmark-Wendland noch zwei Personalien klären, denn die erste und zweite Männer-Mannschaft sind noch ohne Trainer. Christin Kersten zeigte sich jedoch optimistisch, dass die Trainersuche bis dahin erfolgreich sein wird. Im Nachwuchsbereich stellt sich dieses Problem nicht, alle Teams sind mit einem oder mehreren Übungsleitern/Innen besetzt.

Dass der Handballsport in Salzwedel eine Zukunft besitzt, zeigt auch die Maßnahme der Bildung einer Bambini-Gruppe. Dort werden die Ein- bis Vierjährigen unter Anleitung von Janina Obermüller, Paula Jana und Aila Radtke spielerisch an den Sport herangeführt, ehe es mit fünf Jahren zu den Minis geht, die Antonia Schwede trainiert.

Trainingszeiten

Bambinis: Freitags 17 Uhr in der Halle der Lessing-GTS Salzwedel

Minis: Freitags 15.30 Uhr in der BBS-Sporthalle Salzwedel

E-Jugend: Donnerstags 14 Uhr in Lüchow (Salzwedeler Kinder trainieren bei den Minis mit.

D-Jugend: Freitags 15.30 Uhr in der BBS-Sporthalle Salzwedel

C-Jugend: Mittwochs 17 Uhr in der BBS-Sporthalle Salzwedel

B-Jugend: Mittwochs 17 Uhr in Lüchow und Freitags 17 Uhr in der BBS-Sporthalle Salzwedel

A-Jugend: Dienstags 20 Uhr in der BBS-Sporthalle Salzwedel und Freitags 18 Uhr in Lüchow

1. Herren: Dienstags 20 Uhr in der BBS-Sporthalle Salzwedel

2. Herren: Freitags 20 Uhr in Lüchow

VON RENEE SENSENSCHMIDT