Nellessen macht Schluss

1. FC Lok Stendal

Nach elf Jahren an der Spitze des 1. FC Lok Stendal tritt Ulrich Nellessen nicht noch einmal an.

Stendal. Beim Fußball-Oberligisten 1. FC Lok Stendal bricht in Kürze eine neue Zeit an. Wie Präsident Ulrich Nellessen der Altmark Zeitung am Montag bestätigte, wird er bei der kommenden Vorstandswahl nicht mehr kandidieren. Nach elf Jahren an der Spitze des Klubs soll für den 67-Jährigen auf eigenen Wunsch Schluss sein.