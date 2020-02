Das nächste Ost-Derby

Magdeburg – In der Gruppenphase des EHF-Cups noch ohne Punktverlust, in der Handball-Bundesliga aber noch ohne Sieg: Der SC Magdeburg präsentiert sich in diesem Jahr noch mit zwei Gesichtern. Mit der Bilanz nach der Winterpause ist Bennet Wiegert nicht zufrieden.

Der Trainer des SCM möchte heute Abend endlich doppelt punkten. Ab 19 Uhr steht das zweite Ostderby in Folge an. Die Grün-Roten erwarten in der ausverkauften GETEC-Arena den SC DHfK Leipzig.

Die knappe 24:25-Niederlage am Sonntag bei den Füchsen Berlin zu verkraften, war nicht einfach. „Zur Zeit kommt es wirklich knüppeldick. Wir haben schon den nächsten Rückschlag zu verkraften“, muss Wiegert heute Abend auch auf Kreisläufer Zjelko Musa verzichten, der sich verletzt hat. Neben dem kroatischen Vize-Europameister fehlen weiterhin Marko Bezjak, Albin Lagergren und Gisli Kristjansson. Der schon in Berlin angeschlagene Torhüter Jannick Green konnte gestern aber immerhin wieder ins Training einsteigen. Keine einfache Situation für die Grün-Roten. „Ich hoffe, dass wir kämpferisch und emotional nochmal das abrufen können, was wir in Berlin abgerufen haben“, setzt der SCM-Coach auf den unbedingten Willen, den Ostrivalen in die Knie zu zwingen. Was Wiegert in Berlin überzeugt hat, war der Kampfgeist seiner Schützlinge, die gegen physisch überlegene Füchse nie aufgesteckt haben und auch kurz davor waren, die Partie für sich zu entscheiden.

In diesem Jahr warten die Magdeburger immer noch auf den ersten Sieg in der Bundesliga. Standen sie nach der Winterpause kurz vor dem Sprung nach ganz vorn, sind sie nach den Niederlagen in Flensburg und Berlin sowie dem Remis gegen Hannover-Burgdorf auf Rang fünf abgerutscht. Der Abstand zu Spitzenreiter THW Kiel beträgt inzwischen sieben Zähler. Doch nicht nur deshalb sei es wichtig, endlich wieder doppelt zu punkten. „Weil es auch unserer Seele gut tun würde“, sagt Wiegert. Der Seele und dem angeschlagenen Selbstvertrauen.

Der Magdeburger Coach weiß, dass die Leipziger über einen guten Kader verfügen. Doch die Saison der Sachsen verlief bislang auch nicht optimal, sie stehen derzeit auf Rang neun. Das Hinspiel gewann der SCM mit 26:25. Ähnlich knapp dürfte es auch heute Abend werden. Zumal es kein normales Handball-Bundesligaspiel wird.

In den Derbys liege immer eine besondere Brisanz und eine hohe Emotionalität. Auch wenn es für einen Sieg im Nachbarschaftsduell auch „nur“ zwei Punkte gebe, so ist der Stellenwert doch ein ganz anderer. In der Halle wird es lauter sein als sonst. Mit der grün-roten Wand im Rücken soll die positive Bilanz gegen den Ostrivalen weiter ausgebaut werden. Ein Erfolg wäre auch wichtig, um den Anschluss an die Top Vier nicht zu verlieren.

