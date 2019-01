Der nächste Fingerzeig

Rossau – Der Rossauer SV zählt aktuell zu den wohl interessantesten Vereinen der Altmark.

Heimlich, still und leise hat Trainer Christian Schulze im Schatten der Lokalrivalen aus Krevese und Osterburg in den vergangenen Jahren eine junge, taktisch gut ausgebildete Mannschaft geformt, die sich in dieser Saison anschickt, den Sprung auf die Landesebene zu schaffen.

Mit 34 von 36 möglichen Zählern hat der RSV unlängst die Herbstmeisterschaft der Kreisoberliga eingefahren. Auch wenn Schulze immer wieder Bescheidenheit und Demut anmahnt, dürfte den Rossauern der Aufstieg in die Landesklasse kaum noch zu nehmen sein. Im Pokal-Viertelfinale gegen den Kreveser SV (2:3 n.V.) hat der Noch-Kreisoberligist bereits nachgewiesen, mit der höherklassigen Konkurrenz auf Augenhöhe agieren zu können. Am vergangenen Wochenende folgte beim Sparkassen-Cup in Goldbeck ein weiterer Fingerzeig in die richtige Richtung. Vor großen Namen wie dem 1. FC Lok Stendal oder Saxonia Tangermünde platzierte sich der vermeintlich kleine RSV auf Rang zwei. Schulze sprach im Nachhinein von der nötigen Portion „Matchglück“, doch das war nur ein Teil der Wahrheit. Im Gegensatz zu etlichen anderen Teams trat Rossau nämlich mit einem klar erkennbaren Plan auf und spielte schlichtweg clever. „Wir sind auf Mannschaften getroffen, die aktiv mitspielen wollten. Das kam uns natürlich entgegen“, analysierte Schulze, dessen Team noch am Freitag in der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft überraschend ausgeschieden war. „Ich denke, dass meine Mannschaft das Turnier in Goldbeck unterbewusst ein bisschen ernster genommen hat, als die HKM-Vorrunde“, so der RSV-Coach.

Der Auftritt beim Sparkassen-Cup hat auf jeden Fall erahnen lassen, dass der Rossauer SV vor einer positiven Zukunft steht, die ab Sommer dann wohl Landesklasse heißt. Dass die Nordaltmärker sich dieses Ziel inzwischen auch selbst gesteckt haben, unterstreicht ein Blick auf ihr anstehendes Vorbereitungsprogramm. Am 16. Februar trifft die Schulze-Elf nämlich auswärts auf den SV Liesten. „Wir haben uns extra einen höherklassigen Gegner gesucht, weil wir uns auch zukünftig mit den Besten messen wollen“, erklärt der Trainer. Das Rüstzeug dazu scheint der Kreisoberliga-Spitzenreiter längst zu besitzen, wenngleich Schulze noch einschränkt: „Das sind alles nur Momentaufnahmen. Wir müssen weiter sehr fleißig sein und können auch nur bestehen, wenn bei uns alles passt.“

Der Weg des Rossauer SV wird auch in den kommenden Monaten interessant zu verfolgen sein. Auf eine Stagnation der Entwicklung deutet aktuell aber nichts hin.

VON TOBIAS HAACK